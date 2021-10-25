Türkiye’de ilk kez ünlü dalgıçlar, meme kanseri hastalarıyla birlikte daldı!

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe; serbest dalış dünya rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, deniz altı fotoğraflarıyla tanınan Ayşegül Dinçkök, Acıbadem Maslak Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp ve meme kanseriyle mücadele eden Didem Ergin ve Deniz Toker katıldı. Kaş'ın mavi sularında dalan ekip, deniz altında açtıkları pankartta "Gücümüz Kanserden Büyük" mesajını ilettiler…

"KADINLARIN İÇİNDEKİ GÜCÜ VURGULAMAK İSTEDİK"

Ekim ayı boyunca çeşitli etkinliklerle meme kanseri hakkında toplumun tüm kesimlerini bilgilendirmeyi amaçladıklarını anlatan Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş, "Pembe Dalış etkinliğimize katılarak bize destek verenler dalgıçlarımıza ve hastalarımıza tüm kadınlar adına çok teşekkür ediyoruz. Maalesef ki, meme kanseri yaygın bir hastalık. Kadın kanserleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ancak, bu hastalığa karşı yeni tedavi yöntemleri de geliştiriliyor. Biz bu etkinlikte tedavi yolculuğu yapan tüm kadınlar adına topluma seslenmek istedik. Meme kanseri tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tıbbi gelişmelerin yanı sıra kadınların içindeki güç, bu hastalıkla mücadele etmede çok önemli. Bu etkinlikte, kadınların içindeki gücün önemini vurgulamaya çalıştık" dedi.

ŞAHİKA ERCÜMEN HASTALARLA DALIŞ YAPTI

Serbest dalış alanında kırdığı rekorlarla ülkemizin adını uluslararası düzeyde başarıyla temsil eden milli sporcumuz Şahika Encümen, Pİ Kadın Kanserleri Derneği'nin "Pembe Dalış" etkinliğine katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yeni bir rekor denemesine hazırlanan Şahika Ercümen, etkinlikle ilgili duygularını şöyle açıkladı: "Meme kanseri hastalarıyla birlikte dalarak, onların gözünden su altını yansıtabilmek, onların yaşadıklarını vehissettiklerini tüm toplumla paylaşabilmek adına, farklı meslek gruplarından kadınlar olarak büyük bir dayanışma içinde bir araya geldik. Beraber, güzel ve anlamlı bir dalış yaptık"

Dünya rekoruna hazırlandığı bir dönemde olduğunu söyleyen Şahika Ercümen; "Ben bugünlerde yeni bir dünya rekoruna hazırlanıyorum. Fiziksel olarak yorgun olduğum bir süreç yaşıyorum. Dalış da beni yordu ama manevi olarak Pembe Dalış etkinliği çok çok önemliydi, gerçekleştirmek de beni çok motive etti. Açıkçası, bütün yorgunluğumu unutturdu bu hissiyat! Çünkü suyun altında onların o yorucu tedaviye rağmen ne kadar güçlü olduklarını ve hayata tutunduklarını gördüm. Yaptığımız bu dalış, umarım pek çok meme kanserli hastaya ilham verir. Ben kişisel olarak dünya rekoru için çok büyük bir motivasyon içindeyim ve böyle anlamlı bir dalış yaptığım için de çok çok mutluyum" dedi.

"İÇİMİZDEKİ GÜC, BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR"

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, meme kanseri tedavisinde başarı oranının giderek arttığına dikkat çekerek "Meme kanserine yönelik toplumda farkındalığın artması, tedaviye yönelik araştırmaların, yeni yöntemlerin de çoğalmasını sağlayan itici bir güç. Gelişen tedavi yöntemleri sayesinde de bugün artık meme kanseri iyileşmenin sağlanabildiği hastalıklar grubuna girebiliyor. Ama tedaviler kadar, hastaların moral ve motivasyonlarının yüksek olması tedavi başarısını artırıyor. Dalış sporunu seven bir kadın, bir doktor olarak şunu da söylemek isterim; dalış sırasında su insanı sarıp sarmalar, hafiflersiniz. Yalnızca içinize, nefes almaya odaklanırsınız, denizin güzelliğini keşfedersiniz. Hastalarımızın çoğu tıpkı dalış gibi hastalıkla mücadele ederken kendilerine odaklanıp, kendilerine dair iyi hissettiren, güçlendiren keşifler yapıyorlar. Bu keşif ve güç, tedavi yolculuğunda onları güçlendiriyor." dedi.