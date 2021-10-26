Gönüllüden Türkovac deneyimi! "Hiçbir yan etkisi yok"

Yerli aşı Türkovac'a talepler giderek artıyor. Yerli aşının geliştirilmesine gönüllü olarak katılan isimlerden biri olan Hacettepe Üniversitesi Biyoloji mezunu Biyolog Cüneyt Karaaslan SABAH'a konuştu.

Hiçbir şekilde yan etkiyle karşılaşmadığını dile getiren Karaaslan, eşinin de yerli aşıyı tercih ettiğini, onda da herhangi bir olumsuz belirtiye rastlamadığını kaydederek, "Bu zamana kadar aşı olmamamın nedeni yerli aşıyı beklemekti. Biliyorsunuz ki tüm dünyanın kullandığı aşı Türk bilim adamları tarafından üretildi. Yerli ve milli aşıyı tercih ettiğim için hiç pişman değilim. Herkese de tavsiye ediyoruz. Her akşam saat 20.00'de telefonla aranarak kontrollerimiz yapılıyor. Herhangi bir sıkıntınız var mı diye kontrol ediyorlar. Bizde bu sıkı takip ve ilgiden çok memnunuz" dedi.