Alzheimer hastaları için en anlamlı proje: Kokular hatıraları tazeler

Eyüp Sabri Tuncer Pazarlama Direktörü Pelin Tuncer, "Hatıraları Tazeler" projesi ile bizi mutlu eden hatıralarımızı tazelemek istiyoruz. Proje hem taşıdığımız değerlerle hem de temsil ettiğimiz gelenekle oldukça örtüşen ve markamızın onur duyduğu bir proje oldu. Alzheimer hastalığının en belirgin özelliği, hastaların bugünü değil uzak geçmişi hatırlaması. Koku ve hatıralar arasındaki bu bağlantıdan yola çıkan bir farkındalık kampanyasına katkı sağlamak, bizim için gerçekten çok kıymetli. Markamızın "Hayatı Tazeler" sloganıyla çıktığımız bu yolculukla, kokularımızla da "hatıraları tazelemek" istiyoruz" dedi.

"HASTALAR KOKULARLA ESKİ ANILARINI HATIRLAYIP MUTLU OLUYOR"

Alzheimer hastalığı ve proje hakkında bilgiler veren Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç de, 'Hatıraları Tazeler' projesinin hasta ve hasta yakınları için önemine dikkat çekerek "Projeden elde edilecek gelir ile Gündüz Yaşam Evleri'ne önemli bir destek sağlanacak.. Gündüz Yaşam Evlerimizin amacı Alzheimer hastalığı bulunan bireylerin kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak, zihinsel rehabilitasyon çalışmaları ile onları yaşama bağlamak ve yaşam kalitelerini arttırarak hastalığın evre atlamasını geciktirmektir. Aynı zamanda Alzheimer hastalarına bakım veren bireylerin omuzlarındaki ağır yüklerini biraz olsun hafifletmektir. Bu anlamda Gündüz Yaşam Evleri Alzheimer hasta ve hasta yakınları için önemli bir merkezdir" dedi.

Projede, hastaların geçmişe ait kokuları hatırlamalarına vurgu yapmak istediklerini belirten Prof. Dr. Bilgiç, "Alzheimer hastaları geçmişi hatırlatan kokularla hem bir aidiyet hissediyorlar hem de eski iyi anılarını hatırlayıp mutlu oluyorlar. Hastalar mutlu olduğunda hasta yakınları da mutlu oluyor. Ayrıca projemizle, hastaların hijyen ile ilgili sorunlarında onlara destek olabilmek istiyoruz. Özellikle Kovid-19 pandemisinin etkin olduğu bu günlerde, kolonyanın eski hatıraları canlandırarak kullanımının artması ile hijyen konusunda da olumlu sonuçlar göreceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca, güzel kokuların birçok insan üzerinde olumlu etkileri de bilimsel olarak gösterilmiş durumda" dedi.

ALZHEİMER HASTALARI KOKULARI BİRBİRİNDEN AYIRT ETMEDE ZORLUK YAŞAR

Alzheimer'ın beyinde bir takım proteinlerin birikmesi ve doku kaybına bağlı olarak geliştiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, şu bilgileri verdi: "Alzheimer hastaları, hastalığın erken döneminde daha eskiyi hatırlarken yeni olan şeyleri hatırlayamazlar ve yeni şeyler öğrenemezler. Hastalar özellikle kokuları birbirinden ayırt etmede zorluk yaşarlar. Hatta bazı çalışmalar, yaşlı insanlarda koku testleri yaparak Alzheimer riskinin tespit edilebileceğini göstermektedir. Hastalık ilerledikçe unutkanlığın yanında yön bulmada, karar vermede, hesap yapmada sorunlar yaşanmaya başlar. İlerleyen zamanlarda yutma ve yürüme gibi fiziksel sorunlar da eklenerek yatalaklık ile sonlanan bir hastalıktır."

"DOSTLARI VE AİLELERİYLE İYİ VAKİT GEÇİRMELERİ ÖNEMLİ"

Alzheimer hastalığında erken tanının önemine de değinen Prof. Dr. Bilgiç, mevcut etkili tedavilerin ancak erken dönemde işe yaradığını vurguladı ve şu önerileri sıraladı:

"Çok erken dönemde hafif unutkanlıklar yaşayan hastalara, varsa tansiyon ve diyabet gibi hastalıklarını kontrol altında tutmalarını öneriyoruz. Bunların dışında yürüyüş gibi fiziksel egzersizler, varsa fazla kiloyu vermek, Akdeniz diyeti ile beslenmek gibi öneriler sıralayabilirim. Özellikle sosyal bir hayat yaşamalarını, dostlarıyla ve aileleriyle daha iyi vakit geçirmeleri de önemli. Yine sanatsal faaliyetlerde bulunmak, entelektüel işlerle meşgul olmak, yeni lisan ya da bir müzik aleti çalmayı öğrenmek de oldukça etkili."