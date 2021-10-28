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Giriş Tarihi: 28.10.2021 20:59 Son Güncelleme: 28.10.2021 21:14

Son dakika: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden karantina süresi açıklaması

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Son dakika: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden karantina süresi açıklaması

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından "kreşlerde temaslılarda karantina süresinin 10 güne düşürülmesi" ile ilgili haberler hakkında bir açıklama yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kreşlerde temaslı durumunda karantina süresinin 10 güne düşürüldüğü yönünde yeni haberlerin basında yer almasına bağlı olarak kamuoyunda oluşan tereddütleri gidermek amacıyla açıklama ihtiyacı doğmuştur.

Daha önce Bilim Kurulumuzun görüşü doğrultusunda aşılı olmayan kişilerin temaslı olması durumunda karantina süresinin 10 güne düşürülmesi, ancak 14 gün süreyle semptom takibi yapılması kararı alınmıştır. Temaslı Takibi ve Salgın Yönetimi Rehberi bu şekilde güncellenmiştir. Buna göre genel toplumda karantina süresinin 10 gün olması, okullarda (İlk Orta ve Lise) ise 5. günde PCR negatif çıkması halinde karantinanın sonlandırılabileceği hükmü yer almıştır. 4.10 2021 tarihinden itibaren sağlık veri tabanımızda bu şekilde işlem yapılmaktadır. Genel toplum ile ilk ve orta öğretim öğrencileri dışında farklı uygulamaya işaret eden ilave bir hüküm bulunmamaktadır.

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Son dakika: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden karantina süresi açıklaması
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