Milli mücadele döneminin eczacısının 4’üncü kuşak torunu: Hayalim...

"TÜM DÜNYAYI TÜRKLERİN BULDUĞU AŞI KURTARDI"

İlaç sektörünün her zaman çok büyük bir önem taşıdığını dile getiren İpek Embil, "Kovid sürecinde yerli sanayinin ürettiği vitamin ve takviyelerle kendimizi koruduk. Çok güzel formüller üreten Türk bilim insanlarımız var. İlaç üretimi Türkiye'de çok başarılı, Amerika'ya, Avrupa ülkelerine ihracat yapılıyor. Biliyorsunuz dünyanın yüzde 50'si hemen hemen aşılandı ve çok büyük bir kısmı BioNTech yaptı. FDI açısından ruhsatlı tek aşı BioNTech ve bunu zaten iki Türk buldu. Bütün dünyayı aslında bu Türkler kurtardı diyebiliriz. Türk insanının yapamayacağı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yeni virüsler ortaya çıktığında neden aynı şeyi yapamasınlar?

KÂR ETMEDİKLERİ HALDE EPİLEPSİ İLACINI YILLARCA SATTILAR

1980li yıllarda dedem ve babamın döneminde epilepsi hastalığına yönelik bir ürün çıkarılmış. Ama hammadde fiyatları çok yükselince kâr edememişler ve ürünü piyasadan çekmişler. Bunun üzerine bir hafta içerisinde kapılarına 'Çocuklarımıza çok yardımcı oluyordu bütün krizlerini kontrol altında tutuyordu, niye çektiniz ne olur bunu bize yapmayın' diyerek bir sürü aile gelmeye başlamış. Aile bireylerinin öncülüğünde yönetim kurulu toplanmış ve ürünü kâr etmeden senelerce satmışlar. Sonuçta orada etik bir sorumluluk da var.