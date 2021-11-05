Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Öztürk: Bağımlılık çemberinden kurtardığımız her kişi bizim için çok değerli

Çevrim içi olarak gerçekleşen kongrede pandemi dönemi ve sonrasında bağımlılıklarla mücadelede ortaya çıkan küresel gelişmeler ve yeni çözüm yolları konuşuldu. 2 gün süren kongreyi Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, İskoçya, İsviçre, Fransa, Almanya, Avusturya, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Malta gibi dünyanın farklı ülkelerinden 95 Ülke Yeşilayları ile 4 binden fazla katılımcı takip etti. Pandemi ve bağımlılık ilişkisi her yönüyle ele alındı.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, açılış konuşmasında şunları söyledi:

"Bu 101 yılda elde ettiğimiz birikimi bilimsel temelli yaklaşımlarla geliştirerek Dünya Sağlık Örgütünün kabul ettiği 5 ayrı bağımlılık alanında savunuculuk, önleme, tedavi ve müdahale çalışmaları yapan tek sivil toplum kuruluşuyuz. Bağımlılıkların dünyanın en büyük sağlık ve sosyal problemlerinden biri olan pandemi ile birlikte nasıl değiştiği, risklerin nasıl çeşitlendiği ise özellikle incelenmesi gereken bir alan. Bir buçuk yıl boyunca insanlar evlerinde kaldı ve hayattan uzaklaştı. Örneğin, pandemi döneminde okulların kapanması ve sosyal izolasyonla birlikte çocuklarda ve gençlerde ekran kullanımının çok arttığını gördük. Benzer şekilde son dönemlerde gündeme gelen oyun ve oyunla ilgili bağımlılıkların bundan sonraki süreçte nasıl arttığını, çeşitlendiğini ve evrildiğini merak ediyoruz. Bu kongrenin de bu alanlara odaklanarak gelecekteki riskleri azaltması açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz."

Yeşilay olarak dünyadaki pek çok sivil toplum kuruluşu ile iş birliği ve ortak çalışma içinde olduklarını söyleyen Öztürk, " Bağımlılık çemberinden kurtardığımız her kişi bizim için çok değerli. Yeşilay sadece Türkiye'de değil, dünyada da bağımlılıklarla mücadele alanında öncü bir rol oynuyor. Dünyanın en büyük önleme çalışması diyebileceğimiz Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ülkemizdeki tüm okullarda düzenli olarak uygulanan ve her yıl yaklaşık 10 milyon öğrenciye ulaştığımız bilimsel temelli bir önleme programı. Bu programla öğrenciye ve veliye ulaşarak Yeşilay'ın kuruluş amacı olan önleme faaliyetlerini hayata geçiriyoruz" dedi. Yeşilay'ın müdahale ve tedavi alanına katkı sağlamak amacıyla 2015 yılında Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) kurulduğunu söyleyen Öztürk, "Bugün ülkemizde ücretsiz, kolay ulaşılabilir ve insanlara 5 ayrı bağımlılık alanında psikososyal destek veren 104 merkezimiz bulunuyor. Bağımlılıkla ilgili benim elimden tutun diyen herkese destek veriyoruz" dedi.

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak'ın da kapanış konuşmalarını gerçekleştirdiği oturumda, kongrenin genel bir değerlendirmesini yapan Dr. Albayrak "Bundan yaklaşık 101 yıl önce, 5 Mart 1920'de Dr. Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından kurulan Yeşilay, insanın ruh ve beden sağlığını etkileyen alkol ve uyuşturucu madde gibi bağımlılıklarla başladığı mücadeleye bugün tütünden kumara, oyun oynama bozukluğundan internet kullanım bozukluklarına kadar birçok farklı alanda var gücüyle devam etmektedir. Yeşilay olarak bağımlılıklar ve bağımlılıklarla mücadele alanındaki bu ortak akıl yolculuğuna ev sahipliği etmek bizim için büyük bir onur" dedi. Ayrıca "Kovid-19 pandemisiyle birlikte insanın dünyayla ve hayatla temas ettiği her alanda olduğu gibi davranışsal ve kimyasal bağımlılıklar alanlarında da birçok dikkat çekici gelişme yaşandığına" işaret etti. "