Giriş Tarihi: 9.11.2021

5-11 yaş arası çocuklarda aşı yüzde 90 etkili DİDEM SEYMEN

4 bin 600’den fazla çocuk üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları, Kovid-19 aşısının 5-11 yaşta yüzde 90 etkili olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, “Özellikle astım, alerjik nezle, egzama, ürtiker, besin alerjisi ve arı alerjisi gibi hassasiyeti olan çocuklara da BioNTech aşısı yapılmasında fayda var” diyor