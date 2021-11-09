5-11 yaş arası çocuklarda aşı yüzde 90 etkili

ABD
'de 5-11 yaş grubu için Kovid- 19 aşılaması başladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay
, konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı…
5-11 yaş arasındaki çocuklara BioNTech aşısı yapılmalı mı?
ABD Gıda ve İlaç İdaresi
Kovid- 19'un önlenmesi için, Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının 5-11 yaş arasındaki çocukları kapsayacak şekilde acil kullanımına izin verdi. Yetkilendirme, aşının bu yaş grubundaki çocuklara sunulması konusunda ezici bir çoğunlukla lehte oy kullanan bağımsız danışma komitesi uzmanlarında... Girdileri içeren veriler, FDA
'nın kapsamlı ve şeffaf değerlendirmesine dayanmakta... Bu değerlendirme 5-11 yaş arasında BioNTech aşısı uygulanan çocuklarda yapılan çalışmanın verilerine dayanmaktadır. Bu çalışma 4 bin 600'den fazla çocukta (3 bin 100 aşı, bin 538 plasebo) yapılmıştır. Bu çalışmanın verilerine göre; aşının 5-11 yaş arasındaki çocuklarda Kovid-19'u önlemede yüzde 90.7 etkili olduğu bulunmuştur.
12 YAŞ ALTINA 3'TE 1 DOZ
5-11 yaş arası çocuklarda aşının dozu ne miktarda olacak?
5-11 yaş arası çocuklar için Pfizer-BioNTech Kovid- 19 aşısı, 3 hafta arayla, iki dozluk bir birincil seri olarak uygulanır. 12 yaş ve üzerindeki bireyler için uygulanandan (30 mikrogram) daha düşük bir doz (10 mikrogram) kullanılmaktadır. Sonuç olarak bu yaş grubunda üçte bir doz kullanılmaktadır.
12 yaşına girmek üzere olan bir çocuk daha yüksek doz almak için yaşını doldurmayı beklemeli mi?
Pandemi koşullarında, vakit kaybetmeden aşı yapılması daha faydalı olacaktır. Çocuklarda aşının etkinliğinin çok daha fazla olması nedeniyle beklememeli ve en kısa sürede aşı yapılması gerektiğini düşünüyorum.
ALERJİ, KOVİDİ DAHA ÇOK TETİKLİYOR
Aşının çocuklara yan etkisi olabilir mi?
Aşının güvenliği, aşıyı alan 5 ila 11 yaş arası yaklaşık 3 bin 100 çocukta araştırılmış ve devam eden çalışmada ciddi bir yan etki tespit edilmediği görülmüştür.
5-11 yaş aralığında, alerjik rahatsızlığı olan çocuklar BioNTech aşısı olmalı mı?
Astım ve alerjik nezlesi olan çocukların hastalıklarını tetikleyen en önemli neden gribal enfeksiyonlardır. Kovid enfeksiyonu da astım ve alerjik nezlesi olan çocukların rahatsızlanmasını daha çok tetikleyecektir. Diğer çocuklardan enfeksiyon bulaşması ya da kendisinde enfeksiyon varsa diğer çocuklara bulaştırma potansiyelleri çok daha fazladır. Çünkü bu çocukların sıklıkla öksürük, hapşırık, burun kaşıntısı, cilt kaşıntısı gibi belirtileri vardır. Bu nedenden dolayı özellikle astım, alerjik nezle, egzama, ürtiker, besin alerjisi, arı alerjisi gibi alerjik hastalığı olan çocuklara da BioNTech aşısı yapılması faydalı olacaktır.