Diş Ağrısı İçin Evde Bitkisel Çözüm Önerileri: İlaç Kullanmadan Diş Ağrısını Ne Geçirir, Nasıl Geçer?

Diş vücuttaki oluşumundaki kalsiyum ve çeşitli minerallerin bir araya gelerek oldukça sert bir yapıya dönüşmesiyle oluşur. Eğer dikkatli bakılır ve düzenli temizliği sağlanırsa, uzmanlar dişlerin en azından 80 yıllık bir yaşam ömrü süresince sağlığının korunabileceğini belirtmektedir. Bununla birlikte, dişler pek çok dış etkenden etkilenmektedir. Beslenme alışkanlıkları başta olmak üzere düzenli temizleyen ve ağız içi bakımı yapılmayan kişilerde diş üzerindeki aşınma, diş eti rahatsızlıkları, iltihap ve enfeksiyon oluşumunun yanı sıra çürüme, kırılmaya elverişli hale gelme ve dökülme gibi pek çok sorun doğabilir.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Dişte yaşanan tahribatlar, diş minesi kadar güçlü bir yapının hasar görmesini sağlayacak koşullar göz önünde bulundurulduğunda riskin boyutu anlaşılabilmektedir. Özellikle de bakteri gibi nemli ve karanlık ortamlarda büyüyen ve besin artıkları ile hızla çoğalabilen unsurlar, diş üzerinde ve çevresinde oldukça ağrılı iltihaplara, enfeksiyonlara ve diş apsesine yol açabilmektedir. Diş rahatsızlıklarında öncelik ağız içi bakım ve diş temizliği olsa da, kuvvetli sancılara karşı evde hazırlanabilecek birkaç yöntem de mevcuttur. Diş ağrısına iyi gelen şeyler ve diş ağrısını ne keser şu şekilde sıralayabiliriz

DİŞ SIZLAMASINA NE İYİ GELİR? DİŞ AĞRISINI ANINDA NE GEÇİRİR?