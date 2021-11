Aşılamada ’Manisa modeli’ önerisi

Türkiye koronavirüsle mücadelede devam ederken gebelerde aşılama oranları hala düşük seyrediyor. Türkiye'de gebelerde aşılama oranlarının artırılması için aktif bir aşı kampanyası yürütülmesi gerektiğini belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tek tek hastaneleri gezerek aşı olmayan gebeleri ikna etti ve aşılama oranını yüzde 50'nin üzerine çıkardı. Böyle uygulamaların ülkemize model olması lazım. Nadiren Manisa gibi yerler olmakla birlikte ülke genelinde gebe aşılama oranları yüzde 20'lerin de çok altında. Dünyaya baktığımızda ise ülke genelinde bu oranın yüzde 50'nin üzerinde olduğu ülkeler var. Hastalanan gebelerin de yüzde 99'u aşısız ve gebelerin kovid ölüm riski diğer gruplara göre daha yüksek ve daha ağır geçiriyorlar" şeklinde konuştu.

"GEBE GRUBUNDA GENCECİK İNSANLAR HAYATINI KAYBEDİYOR"

Gebelerin aşı konusunda hala tereddüt ettiğini dile getiren Yavuz, "Tüm dünyada çok fazla gebe aşılandı ve hem mRNA aşıları hem de inaktif aşılar hastalığın yayılmasını önlüyor ve gebeler her iki aşıyı da rahatlıkla yapabilir. Koronavirüsün gebeler için ölümcül bir hastalık olduğunu doğru bir şekilde anlatmamız lazım, bunları bilmedikleri için kaygı duyuyorlar. Gebeler erişkin grupta en az aşı olan grup ve yatan hastalar içinde de gebelerin sayısı artıyor. Gebelerde ölüm oranları iki yıldır üst üste yüzde 50'şer arttı. Türkiye'de gebelerin yaş ortalaması 28 ve gencecik hayatının baharında insanların hayatını kaybetmesi çok üzücü. Bu konuda kafalardaki soruların giderilmesi için kadın doğum doktorlarının ve derneklerinin medyada daha fazla yer alması gerekiyor. Gebelerde aşılama oranlarının düşük olması ve gebe ölümlerini öne çıkarmak şu anda basının önde gelen görevlerinden biri. Kadınlara yönelik televizyon programlarında da daha aktif olarak bu mesele anlatılabilir" ifadelerini kullandı.

"AŞIDA YAŞLI GRUP İÇİN HEDEF YÜZDE 100 OLMALI"

Dünyanın farklı ülkelerinde 12 yaş altına aşılama çalışmalarının başladığına dikkat çeken Yavuz, şöyle devam etti: "Biz şu an 12 yaş üstünü aşılıyoruz ve bu grupta da aşılama oranları çok yüksek değil. Bizim şu an Türkiye'de uygulanan iki aşının da özellikle çocuk yaş grubu için güvenli olduğunu insanlara anlatmamız lazım. Yaşlı grupta da henüz yüzde 90'a bile ulaşamadık ve onlarda yüzde 100'ü hedeflemeliyiz. Çocuk yaş grubunda da hastaların, ağır atlatanların ve ölenlerin sayısı da artıyor. Tabii bunda okulların açılması, hareketliliğin başlaması ve kısıtlamaların olmaması da etkili oldu. Ayrıca deltada enfeksiyon aynı şekilde ilerliyor ve azalmıyor. Dolayısıyla onlarda da aşılama oranını artırmamız lazım. Türkiye'de hala 200'er kişi ölüyor ve bu normal bir sayı değil. Toplam nüfusun yüzde 85'ini aşılamalıyız. İnsanlar sürekli aynı şeyleri duymaktan tükendi fakat her kanaldan bunu anlatmamız gerekiyor. Biz şu anda aşı yapıyoruz ama diğer azaltıcı önlemlerin hepsini bıraktık. Ama aşı olmak şu anda herkesin en büyük toplumsal sorumluluğu olmalı. Hayatımızda birçok şeyin etkili ve güvenli olduğunu bilmeden yapıyoruz ama aşıların etkili ve güvenli olduğu birçok ciddi çalışmayla gösterildi, o yüzden aşıdan kaçınmaya gerek yok."