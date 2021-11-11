Çocuklar tatilde keyif alacağı aktiviteyi yapsın

Yaklaşık 1.5 yıl süren uzaktan eğitimin ardından okula yeniden başlayan milyonlarca öğrenci, birinci dönem ara tatilini iple çekiyor. 15 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 19 Kasım Cuma günü sona erecek olan ara tatil nasıl değerlendirilmeli? Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu
, ara tatilde yapılması gerekenlere ilişkin ailelere tavsiyelerde bulundu…
Pandeminin ardından yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla birlikte çocukların büyük kısmı, eski rutinlerine yüksek oranda dönebildi. Okula geri dönüş çocukların ve ailelerin çoğunu mutlu etti... Çocukların geneli, tekrar online eğitime geri dönmekten oldukça korktuklarını belirtiyor. Bunun temelini, çocukların sosyal ortamlarından, arkadaşlarından tekrar ayrılma korkusu oluşturmaktadır. Okul çocuğun sadece akademik bilgileri öğrendiği yer değil, aynı zamanda sosyalleştiği bir ortamdır.
Önümüzdeki ara tatilde ve diğer tatillerde asıl olması gereken, her zaman çocuklarımıza danışarak, onların arzu ve beklentilerini öğrenerek bir program yapılmasıdır. Aile dinamiklerine göre daha çok şekillenen bu programların en önemli kısmını, çocuğu yapmak istemediği şeylere yöneltmek değil; onun taleplerini de göz önünde bulundurarak bir çerçeve çizmek oluşturmaktadır.
SOSYALLEŞME ÖN PLANDA OLMALI
Özellikle pandemi sürecinde çocuğun sosyalleşmesinin ön planda olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca çocuğun akranlarıyla iletişim içinde olması, kendi isteklerini dile getirebilmesi, görev ve sorumluluklarını aksatmayacağı şekilde zaman yönetimi konusunda desteklenmesi önem taşıyor. Ara tatil sürecini farklı bir lokasyonda geçirecek olan aileler, bu süreçte çocuklarını keyif alabileceği aktivitelere yönlendirmelidir. Bununla birlikte çocuk farklı bir yerdeyken, okul tarafından kendisine verilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanabilir. Aslında bu dönemler, çocuklara zaman yönetimini öğretmek için oldukça ideal dönemlerdir. Aileler bu dönemlerde çocukların kendileri için günlük program yapmalarına destek olarak onlara yön gösterebilir.
EVDE GEÇEN SÜRE NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
TATİLİ
evde geçiren aileler özellikle çocuklarının sosyal ilişkilerinin devamlılığını sağlamak konusunda destekleyici olmalıdır. Ayrıca sıklıkla evde olmak çocuğun sorumluluklarını aksatmasına, teknoloji kullanımının artmasına sebep olabileceği için günlük programlar yapılması da oldukça sağlıklı olacaktır. Ev ortamında yapılan aktiviteler, çocuğun yaş dönemine göre şekillendiği için öncelik her zaman çocuğun sevdiği ve keyif aldığı aktiviteler olmalıdır. Günlük programların yapılmasıyla birlikte çocuk sosyal ortamlarına, akademik çalışmalarına ve sanal ortama yeterli zamanı kontrollü bir şekilde ayırmayı öğrenecektir.