Giriş Tarihi: 11.11.2021

Çocuklar tatilde keyif alacağı aktiviteyi yapsın DİDEM SEYMEN

Tatil dönemi, ebeveynlerin çocuklarına zaman yönetimini öğretebileceği en ideal zaman... Anne babalar, çocukların yapmak istemediği şeyleri de göz önünde bulundurarak, günlük programlar hazırlamalı ve onları yönlendirmeli