Ağrı’da ilk bypass ameliyatı yapıldı

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatı (Açık Kalp Cerrahisi) başarı ile gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti hükümetlerinin desteğiyle Ağrı'da sağlık alanında birçok yatırım yapıldığına dikkat çekti.

Milletvekili Çelebi; "İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ortak yapılan ilk operasyonda 62 yaşındaki hastaya damar tıkanıklığı tanısı ile 4 damar bypass, 47 yaşındaki hastaya ise yine aynı sebepten dolayı 3 damar bypass cerrahisi yapıldı. Kalp damar cerrahisi uzmanlarından Doç. Dr. Ünsal Vural, Op. Dr. Emre Kaymakçı ve Op. Dr. Muhammed Savran tarafından yapılan operasyon sonrası hastalarımız kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine yatırılmıştır. Başta İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimimiz hemşehrimiz Sn. Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları olmak üzere, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlarımıza ve tüm ekibine teşekkür eder, hastalarımıza acil şifalar dilerim" dedi.