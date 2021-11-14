Giriş Tarihi: 14.11.2021

Diyabet hastalarının sık yaptıkları hatalar DİDEM SEYMEN

Kendisi de 7 yıllık Tip 1 diyabetli bir Beslenme Uzmanı olan Diyetisyen Ersin Özdemir, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde şeker hastalarına önerilerde bulundu…