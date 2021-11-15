Bilim Kurulu üyesi başhekimden dikkat çeken aşı tespiti

SABAH'a konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "BioNTech olanların hatırlatma dozunu olması şu an için önemli. Bir grubun hala aşı olmasını beklerken bir grubun da aşılarının etkisi kayboldu. Eğer o grubu ihmal edersek bağışıklık anlamında kazandığımız toplumdan da fire verebiliriz. Yani onları yine bağışık tutup üzerine ilave aşılamalar eklememiz lazım. Bu dönemde yapılan bir aşı bile çok kıymetli. Yapılan bir aşı belki bir kişinin yoğun bakıma olan ziyaretini durduracak ve toplumsal bağışıklığı oluşturmamız için gereken o yüzdeye küçük ama genelde baktığımızda çok büyük bir katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.