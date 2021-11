Bilim Kurulu üyesi başhekimden dikkat çeken aşı tespiti

ARTIK HASTANELERDE DAHA ÇOK KOVİD DIŞI HASTALAR YATIYOR

Aşının hastalığı hafif geçirmeyi sağlama konusunda çok iyi bir kazanım getirdiğini vurgulayan Yiyit, "Eski dalgalarda biz 30 binli rakamlarla bütün hastaneleri kovidlilerle dolduruyorduk. Aşı kazanımı sayesinde vaka sayımız çok olmasına rağmen şu an hastanelerde daha çok kovid dışı hastalar yatıyor. Bizim sağlık sektöründeki iş yükümüzün şu an küçük bir kısmını kovid oluşturuyor. Pandemi hastanelerinde bir önceki dalganın 30 bininde 200 civarı hasta yatarken şu an bu 50-60 arasında gidiyor ve servis hastaları hastane başına 700-800'lü rakamlarda giderken şimdi 250 gibi rakamlarda. Şu an birçok hastanemiz aşı kazanımı sayesinde asli işini yürütebiliyor. İstanbul'da son bir aylık dilimde bir önceki aya göre yüzde 15'lik bir vaka artışı var ama haftalık bazda son iki haftadır stabil gidiyor" ifadelerini kullandı.