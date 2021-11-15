Bilim Kurulu üyesi başhekimden dikkat çeken aşı tespiti

SABAH'a konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "BioNTech olanların hatırlatma dozunu olması şu an için önemli. Bir grubun hala aşı olmasını beklerken bir grubun da aşılarının etkisi kayboldu. Eğer o grubu ihmal edersek bağışıklık anlamında kazandığımız toplumdan da fire verebiliriz. Yani onları yine bağışık tutup üzerine ilave aşılamalar eklememiz lazım. Bu dönemde yapılan bir aşı bile çok kıymetli. Yapılan bir aşı belki bir kişinin yoğun bakıma olan ziyaretini durduracak ve toplumsal bağışıklığı oluşturmamız için gereken o yüzdeye küçük ama genelde baktığımızda çok büyük bir katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.
AŞI YUKARIYA DOĞRU GİDEN PİKİN KAFASINI KESTİ
Toplumsal bağışıklığa ulaşmadığımız halde aşılama oranının bize çok büyük bir kazanım getirdiğini dile getiren Yiyit, "Özellikle yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 90'a ulaşan çift doz aşı oranı, toplumun geneline baktığımız zaman şu an yüzde 59. Rakamlarımız 5 binden 25 bine çok hızlı tırmandı çünkü delta varyantı çok hızlı yayılıyor. Yoğun bakıma giren hastalar da delta varyantında çok şanssız gidiyor. Eğer bu kadar aşılamamız olmasaydı biz 5 binden 25 bine fırlayan hasta sayısını 25 binle 30 bin arasında tutamazdık.
Yani o hızı eğer kesemeseydik belki biz şu an günlük 100-150 binli vakaları konuşuyor olabilirdik. Aşı bize böyle bir kazanım getirdi. Yukarıya doğru giden o pikin kafasını kesmemizi sağladı ve yatay gidiyoruz" dedi.
ARTIK HASTANELERDE DAHA ÇOK KOVİD DIŞI HASTALAR YATIYOR
Aşının hastalığı hafif geçirmeyi sağlama konusunda çok iyi bir kazanım getirdiğini vurgulayan Yiyit, "Eski dalgalarda biz 30 binli rakamlarla bütün hastaneleri kovidlilerle dolduruyorduk. Aşı kazanımı sayesinde vaka sayımız çok olmasına rağmen şu an hastanelerde daha çok kovid dışı hastalar yatıyor. Bizim sağlık sektöründeki iş yükümüzün şu an küçük bir kısmını kovid oluşturuyor. Pandemi hastanelerinde bir önceki dalganın 30 bininde 200 civarı hasta yatarken şu an bu 50-60 arasında gidiyor ve servis hastaları hastane başına 700-800'lü rakamlarda giderken şimdi 250 gibi rakamlarda. Şu an birçok hastanemiz aşı kazanımı sayesinde asli işini yürütebiliyor. İstanbul'da son bir aylık dilimde bir önceki aya göre yüzde 15'lik bir vaka artışı var ama haftalık bazda son iki haftadır stabil gidiyor" ifadelerini kullandı.
GÜNLÜK VAKALARIN 3'TE BİRİ ÇOCUK
Bu dönem üniversitelerin ve okulların açılmasıyla genç ve üniversite yaş grubunda çıkan pozitif hasta sayısının arttığını belirten Yiyit, şöyle devam etti: "Şu an günlük vakalarımızın 3'te birini çocuklar oluşturuyor. Ama bunların hastaneye yatışa dönme oranı çok düşük ve bu iyi bir şey. Öte yandan yetişkinlerin hepsi aşı olmuş olsaydı çocuk yaş grubunu konuşmak zorunda kalmayabilirdik. Çocuklarda vaka sayısı biraz yüksek o yüzden de ebeveyn onayına bağlı olarak 12 yaş üstü grupta aşılamayı açtık. Genelde bizim çocuk yaş grubunda kaybettiğimiz hastalar, kronik hastalığı olan gruptan çıkıyor ve bu grubun mutlaka aşılanmasını öneriyoruz. Dünyada 5-11 yaşa da acil kullanım onayı çıktı ama şu an biz bu yaş grubunu henüz gündeme almadık."