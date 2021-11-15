Giriş Tarihi: 15.11.2021

Zayıflamak için doğru adrese gidin!

Sosyal medyanın hayatımızdaki yeri arttıkça bir yandan tehlike de büyüyor. Influencer dediğimiz sosyal medya fenomenleri, zayıflamak isteyenleri alanında uzman olmayan kişilere yönlendirip, yanlış tedavi uygulanmasına yol açıyor