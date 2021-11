Zayıflamak için doğru adrese gidin!

Son zamanlarda sosyal medya fenomeni dediğimiz, takipçi sayıları oldukça yüksek hesaplar kozmetik, kıyafet gibi bazı ürünlerin satışlarından ciddi gelir elde ediyorlar, bunu hepimiz biliyoruz. Ancak artık iş güzellik ve estetik gibi insanların sağlığıyla birebir ilişkili sektörlere yöneldi. Konuya hiç hakim olmamakla birlikte insanlara ulaşılması imkansız vaatlerde bulunup, tek seansta minimum 15 cm garantili zayıflama söylemlerinde bulunuyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde 60 cm incelme vaadi veren bir reklam karşıma çıktı. Geçmişte fenomen olan bu kişilerin birdenbire zayıflama uzmanı olmaları hatta akne ve leke gibi çok ciddi hastalıkların tedavi önerilerinde bulunmalarını kimse sorgulamıyor ve bu merkezlerin sayıları her geçen gün artıyor.Bir dermatoloğun bile tedavi ederken zorluk çektiği lekeleri, tek seansta tedavi ettiklerini iddia ettiklerini görüyoruz. Hatta bu da yetmezmiş gibi, takipçi sayıları sayesinde insanları bir de zengin olmaya teşvik eden paylaşımlar yapıp, peynir ekmek gibi franchising dağıtmaya başladılar. Bu işletmelerin birçoğu kontrolsüz bir şekilde açılıyor ve kontrolsüz bir şekilde işletilmeye devam ediliyor. Eğitimli ve gerçek uzmanlar, zayıflama konusunda garantili bir sonuçtan bahsedemez. Mesela uzman, işlemin etkisinden ne kadar emin olursa olsun danışanının yaşam tarzından emin olamaz ve bu yüzden garanti veremez. Aynı diyeti 2 kişi uygular; biri 2 beden incelirken diğeri 1 beden incelir. Sebebi kişilerin yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarıdır. Elbette ki sağlıklı beslenen, alkol tüketmeyen biriyle düzenli alkol alan ve sağlıklı beslenmeyen birinin sonuçlarının aynı olması mümkün değildir. Kontrol edemediğimiz bir konu hakkında garanti vermek ne kadar doğru, takdiri sizlere bırakıyorum.HEPİMİZ infrared ışınının faydalarını biliriz. Artık infrared, sıcak ses dalgaları ile zayıflama anlamında teknolojik bir devrim yarattı. İnsan vücudunun alışkın olduğu ısıyı şoklama yöntemi sayesinde yağ hücrelerini hedef alan sıcak ses dalgaları, aynı zamanda infrared desteği sayesinde kolajen üretimini uyarır ve yağ kırma etkisi ile birlikte sıkılaşma etkisi yaratır. Seans öncesinde mutlaka elektronik ölçümleriniz alınmalıdır. Bu sayede vücuttaki yağ oranı, yağ kütlesi, kas kütlesi hatta iç yağlanma görülmelidir. Seanstan hemen sonra aynı gün tekrar elektronik ölçülerinizin alınıp, detaylı bir şekilde işlem esnasında kırılan yağ miktarının değerlendirilmesi gerekir. İşlem, ilk seans itibariyle gözle görülür etkiye sahip ve sonuç odaklıdır. Elbette mezura ile elektronik ölçümler desteklenmelidir. Ama burada tartışmasız en önemli faktör elektronik ölçümlerdir. Kilo almadığınız sürece işlemler kalıcı sonuçlar vermektedir. Kilo kontrolü için mutlaka sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi yaşam tarzı haline getirilmelidir. Sizlere, zayıflama sürecinize sağlıklı devam edebilmek için doğru adreslere başvurmanızı önerir sağlıklı ve mutlu günler dilerim.GEÇEN haftaki yazımda belirtmiş olduğum gibi, bazı hastalar mide operasyonu olurken ve kalıcı kilolar verirken; bazıları ise böylesine ağır bir operasyona rağmen eski kilosuna geri dönebiliyor. Her kilonun bir hikayesi vardır ve bu hikayeye dokunabilmek için her bir danışan ile profesyonel uzman ilgilenmeli ve yakın takibe almalıdır. Bölgesel yağlanmayı azaltmada çok etkili ve başarılı sonuçlar için günümüz teknolojisi kullanılabilir. Bir kişide beslenme konusunda bozukluk var ise mutlaka diyetisyen desteği almalıdır. Bazen 6 ay bazen 1 sene zor bir süreçten geçtikten sonra kişiler 60 cm incelebilirken tek seansta böyle bir vaatte bulunan kurumlara inanıp büyük bütçeler harcayan insanlara çok üzülüyor ve durumu şaşkınlıkla izliyorum. Yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de bu sektör mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Dünün influencer 'ı bugünün zayıflama uzmanı olarak karşımıza çıkmamalıdır. Yurt dışında yıllarca hizmet vermiş bir uzman olarak Türkiye'de bu kadar kontrolsüz bir şekilde internetten satın alınan cihazlarla, böylesi iddialı vaatlerde bulunarak insanların sağlığını tehdit etmenin bu kadar kolay olmaması gerektiğini düşünüyorum.Özlem POSBAŞOĞLU