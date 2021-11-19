Kalp hastaları ilaçlarını bırakmamalı

"Virüse bağlı hayatını kaybeden hastaların kalp kaslarında enfeksiyona bağlı iltihap görülme olasılığı yüzde 20 gibi yüksek sayılabilecek bir ihtimal" diyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selen Yurdakul, bu dönemde pandeminin kalbe olan etkisi hakkında şunları söyledi: "Bu riski göz önünde bulundurarak kliniğimizde, COVID-19 pandemisi sırasında yatmış olan tüm hastalarımıza ekokardiyografi yapılmış ve kalp kası hareketleri, kalp yetersizliği gelişme riskini önlemek için incelenmiştir. Kliniğimizde yatmakta olan tüm hastalarımıza yapmış olduğumuz ekokardiyografi incelemesinde ilk yatış günlerine göre, hastalığın ilerlediği dönemlerde, kalp kası hareketlerinin bir miktar bozulduğu saptanmıştır. Bu sonuç, COVID-19 enfeksiyonunun kalp kasını bozabildiğini ve kalp yetersizliğine neden olabildiğini göstermektedir."

EN İYİ İLAÇ YÜRÜYÜŞ

Prof. Dr. Yurdakul, "Bu risklerinden dolayı kronik kalp hastalığı olan hastalarımıza bu dönemde hareketsiz kalmamalarını öneriyoruz. Evde hareketsiz kalmak bu hasta grubu açısından tehlikeli olabilir. Kalp damar hastalığı riski arttırmakta ve var olan durumu da kötüleştirmektedir. Düzenli egzersiz ile, sadece yürüyüşle bile bu hastaların kan basıncı düşmekte ve akciğer kapasiteleri artmaktadır ki, bunlar olumlu etkilerdir" diyerek kronik kalp hastalarına önerilerde bulundu.

KALP VE TANSİYON HAPLARI BIRAKILMAMALI

"Kalp ve hipertansiyonu olan hastalarımıza bir diğer önemli uyarımız da bu dönemde özellikle kullanmakta oldukları ilaçlarını kesmemeleridir!" diyen Prof. Dr. Selen Yurdakul, "COVID-19 pandemisinin başlangıcında ortaya çıkan bazı yanlış bilgiler, "ACE inhibitörü" olarak bilinen ilaç grubunun, bu virüs ile enfekte olma eğilimini arttırdığı ve bu ilaçları kullanan hastalarda enfeksiyonun daha ağır seyrettiği yönünde bilgi kirliliğine neden olmuş ve ne yazık ki bazı hastalarımız bu nedenle ilaçlarını bırakmışlardır. Ancak bu bilgilerin bilimsel bir kanıtı yoktur, hatta birçok hastada enfeksiyonun seyrinde özellikle bu ilaçların fayda ettiği yönünde veriler de mevcuttur. Sadece bu ilaç grubu değil, kolesterol düşürücü "statin" adı verilen ilaçların da COVID-19 enfeksiyonunda tedavide faydalı olabildiği gösterilmiştir, bu ilaçların da kesilmemesi gerekmektedir" diyerek kalp hastalarını özellikle uyardı.