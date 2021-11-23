Saç dökülmesinin önüne geçmek zor değil!

Gün içinde yaşanan 50-100 arası saç teli kaybı kabul edilebilir sınırlar içinde yer alıyor. Uzm. Dr. Şafak Göktaş, saç dökülmesi için geliştirilen uygulamalar hakkında önemli bilgiler verdi…

Saç dökülmesinin sebepleri, stresten vitamin eksikliğine, mevsim geçişlerinden menopoza ya da daha ciddi tıbbi nedenlere kadar birçok farklı konuya dayanabiliyor. Duygu durum bozuklukları, hormonal dengesizlikler, kansızlık, tiroit bezinin az çalışması, doğum, vejetaryen beslenme tarzı, yanlış ve fazla kozmetik ürün kullanımı gibi etkenlerin de saç dökülmesine sebep olabileceği belirtiliyor.

Mevsimsel dökülmeleri diğer problemlerden ayıran nokta ise saç teli kayıplarının sayısıyla doğru orantılı. Eğer günlük 200 saç telinden fazla kayıp varsa ve bu durum iki haftadan uzun sürmüşse artık doktora gitme zamanı gelmiş demek oluyor.

SAÇ DÖKÜLMELERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Saç dökülmesini doktorların uyguladığı tedavilerle durdurabilirsiniz. Hatta bu işlemler sonucunda saç telleri daha kalın ve gür de çıkabilir. Dökülme son 3-4 senedir devam ediyorsa, kıl folikülleri halen canlı anlamına geliyor. Bu da yeni saçlar için umut var demek oluyor.

Saç mezoterapisi cerrahi değildir ve bu yöntemde ince iğneler ile saçlı derinin altındaki kısma inilir. Bu boşluğa, saç kökünü besleyici vitaminler, mineraller ve peptitler iğne yoluyla verilir. Böylece güçsüz olan ve saçlı deriyi geçmekte zorlanan saçlar, kuvvetlendikçe deriden dışarı çıkmaya başlar. Ortalama 6-8 hafta sonra yeni saçlar görülebilir. Zengin içeriklerle beslenen ve zamanla kuvvet kazanan saçlar daha sert ve parlak olur. Bunun yanı sıra kolayca da dökülmediği görülür. Bu işlemin 15 gün arayla 4-8 seans yapılması tavsiye edilir.

Mezoterapi dışında, yine oldukça etkili olduğu bilinen bir de PRP tedavisi uygulanmakta. Bu uygulamada, hastadan alınan 10 cc kan, santrifüj adı verilen bir cihazda yüksek devirde çevrilir. Kan farklı fraksiyonlara ayrıştırılır. İstenmeyen, altta kalan kırmızı kan hücreleri ayrıldıktan sonra, üstte kalan besleyici trombositler saçlı derinin altına enjekte edilir. İçinde birçok büyüme faktörü de barındıran PRP ile saç kökü güçlendirilir. Özellikle sigara, alkol gibi sağlığa zararlı maddeler kullanmayan ve yeterli su tüketen hastalarda PRP ile gözle görülür ölçüde iyi sonuçlar elde edilir.

SAÇLARIMIZIN DÖKÜLMEMESİ İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Burada hayat tarzımız öne çıkıyor. Sigara ve alkol kullanmamak, dengeli beslenmek, bol su içmek, stresten sakınmak, B vitamini, çinko, demir, tiroit gibi değerlere düzenli olarak baktırmak önemlidir. Bunun yanı sıra kan akışını artıracağından saç diplerine dairesel hareketlerle masaj yapmak, gün aşırı ılık veya soğuk suyla duş almak, havlu ya da fön makinesi kullanmak yerine saçların kendi kendine kurumasını sağlamak diğer adımları oluşturuyor.