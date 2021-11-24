Hekimler sağlıklı dişler için yapılması gerekenleri anlattı

Çocuk ve gençlerin gelişim dönemlerinde edindikleri tutum ve davranışların, ileriki yaşlarda hem genel gelişimlerini hem de ağız ve diş sağlıklarını şekillendirmesi açısından oldukça önemli olduğunu düşünen Zeytinburnu Bilgi Evleri; 'Ağız ve Diş Sağlığı'nın önemine vurgu yapmak ve öğrencilere doğru alışkanlık kazandırmak amacıyla Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'yle birlikte eğitici bir etkinlik düzenledi.



SAĞLIKLI DİŞLER İÇİN DOĞRU BESLENME VE DOĞRU FIRÇALAMA TEKNİĞİ



Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Diş Hekimi Fatma İpek Beytur, Veliefendi Bilgi Evi'nde gerçekleştirdiği sunumda, öğrencilerin diş ve diş temizliğine dair merak ettiği tüm soruları cevapladı. Beytur, dişlerin nasıl temizlenmesi gerektiğine dair detayları bilgiler verdi. "Beslenmemize dikkat etmeliyiz. Çikolata, gofret gibi dişlerimizi çürüten şekerli besinler yerine; süt, beyaz peynir, elma, havuç gibi dişlerimize faydalı besinler yemeliyiz." diyen Beytur, öğrencilere dişleri doğru fırçalama tekniklerini gösterirken, parmak emme, tırnak yeme, kalem ısırma gibi dişlerde bozukluklar meydana getirecek alışkanlıklardan da kaçınılması gerektiğine vurgu yaptı.



Eğitim seminerine katılım gösteren 76 öğrenciye Zeytinburnu Belediyesi tarafından diş macunu ve diş fırçası seti hediye edildi.