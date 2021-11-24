Yoğun bakım hastamız üçte bir azaldı

Kışlahan Otel'indeki toplantıya Antalya Teknokent Müdürü İbrahim Yavuz, YÖRKAM ( Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Winterleague CEO'su Behiç Kaya, YÖRSİAD üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

YÖRSİAD Başkanı M.Aykut Ege yaptığı konuşmasında, pandemi sonrası ilk defa üyeler ile bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Ege, " Bugün burada uzun zaman sonra bir aradayız. Bu zaman zarfında pandemi nedeniyle online olarak Zoom üzerinden bir çok toplantı yaptık. Bu arada komitelerimiz çalışmaya devam etti. Bugün pandemi sonrası ilk konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Ardından Başkan Ege, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladıklarını da belirterek, Konuk Özkan'a bir çiçek takdim etti.

"ÜÇTE BİR AZALDI"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, geçen yıla göre pandemi de gelen durumu anlatırken, aşının önemine dikkat çekti. Özkan, "Aşının yaygınlaşması sonrası COVİD 19 Yoğun bakımındaki hasta sayımız üçte bir oranında azaldı. Serviste yatan hasta sayısı ise tam altı kat düştü. Bugün de yoğun bakımımızdaki hastaların yüzde 80'inden fazlasını tam doz aşısını olmamış kişiler oluşturuyor." dedi. Toplantı sonrası bir anı fotoğrafı çektirilirken, Başkan Ege, konuk Özkan'a Yörük keyfiyesi takarken, yine günün anısına Yörük Çadırı simgeli bir plaket hediye etti.