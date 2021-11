Kış mevsiminde doğru beslenmenin tüyoları

Kış mevsiminde soğuk havaların etkisiyle bağışıklık sistemi düşünce virüsler bünyeyi tehdit ediyor. Bu süreçte doğru beslenme şeklinin belirlenmesi, sağlıklı yaşam için ilk sırada yer alıyor. Konuyla ilgili olarak; çinko alımından sağlıklı çorba tüketimine kadar bir dizi öneriye dikkat etmekte fayda var. Beslenme Uzmanı Pınar Demirkaya , kış aylarında nasıl beslenmemiz gerektiğine dair tüyolar verdi…Kış aylarında bağışıklık düşerken mevsimsel grip, depresyon ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar yaşanabiliyor. Ayrıca kış mevsiminde hareket alanı kısıtlanabiliyor; buna bir de sağlıksız beslenme eklenince obeziteye davetiye çıkarılıyor. Çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin sağlıklı yaşam anlayışını altüst etmesi ve birçok hastalığı beraberinde getirmesi nedeniyle, önüne geçilmesi gerekiyor. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de formu korumak için yapılması gerekenler belli...C vitamini ile çinko alımından süper gıdaların tüketilmesine, Omega 3 besinlerinden basit tarifli ve yararlı çorbalar hazırlamaya kadar bir dizi öneriye uymak kişinin en sağlıklı hale gelmesine olanak sağlıyor. Buradaki amaç bağışıklığı güçlendirmek, kilo artışının altında yatan sebepleri bularak kalori hesabı yapmadan formda kalmayı başarmak.Kış aylarında süper gıdaları tüketmeye özen göstermek gerekiyor. Çünkü süper gıda olarak adlandırılan besinler; vitamin, lif ve minerali vücudumuza sağlamanın yanı sıra kronik hastalıkların önlenmesine ve daha iyi hissedilmesine yardımcı oluyor. Süper gıdaların arasında turp , fındık, karalahana şalgam ve domates gibi sebzeler ile yağlı tohumlar yer alıyor. Bunlar salatalarla kolaylıkla tüketilebiliyor.Çorbalar, içerik bakımından zengin ve mevsime uygun taze besinlerden yapılırsa yarar sağlıyor. Aslında çok basit tariflerle, kış aylarında bağışıklığı korumak için çorba hazırlanabilir. Hemen herkesin buzdolabında olabilen karnabahar zencefil , kabak ve tercihe göre yeşil yapraklılar bol suda haşlandıktan sonra üzerine biraz zeytinyağı, biraz zerdeçal ve karabiber ekleyerek, lezzetli olmasının yanı sıra formda tutan ve bağışıklığa yardımcı olan çorba hazırlamak mümkün.Kış aylarında güneş ışığının ortadan kaybolmasıyla depresyon riski artıyor. Kış depresyonunu en aza indirmek adına Omega 3 açısından zengin besinlerin mutlaka beslenme planında olması şart. Bu doğrultuda balık, ceviz ve keten tohumu ihtiyacı karşılayabiliyor. Ayrıca formda kalmak için yumurta, avokado ve yulaf da beslenme planına dahil edilebiliyor. Böylece bu besinler, depresyonu önlemeye yardımcı olurken formda da kalınabiliyor.Güçlü bir bağışıklık, C vitamininden ve çinkodan geçiyor. Dolayısıyla özellikle soğuğun etkisiyle, bağışıklığın düşüşe geçtiği kış aylarında C vitamini ve çinko içeren besinler tüketmek önemli. Bilinenin aksine, en çok C vitamini maydanoz, çilek, kivi ve brokolide bulunuyor. Kabak çekirdeği ve tahin de bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerin imdadına yetişiyor.