Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek için bunlara dikkat edin!

Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, "Her sağlıklı çocuk, doğumdan 6 aya kadar her ay, 6 ay - 2 yaş arası 3 ayda bir, 2 - 6 yaş arası yılda bir ve 6 yaş sonrası 2 yılda bir rutin kontrollerden geçmelidir. 1 - 16 yaş arası çocuklarda, öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından fizik muayenesi yapılarak aileden çocuğun sağlık geçmişi ile ilgili bilgiler alınarak, geçirdiği hastalıklar, özel hastalıklar ve ailede olan kronik hastalıklar sorgulanmalı" dedi.

TAM KAN SAYIMI, DEMİR DÜZEYİ, TAM İDRAR TAHLİLİ...

Muayenede çocuğun kilo ve boy ölçümü yapılarak büyümesinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, "6 ay - 1 yaş arasında tam idrar tetkiki ve tam kan sayımı, serum demir profiline bakılır. Daha sonraki yıllarda bir sorun varsa bu testler tekrar edilebilir. Okul öncesi dönemde tam kan sayımı, demir düzeyi, tam idrar tahlili, kan kolesterol - lipid düzeyi, dışkıda parazit incelemesi gibi tetkikler gerekli görülebilir. Tahlillerin içeriği çocuğun sağlık durumu ve hastalık yüküne göre değişiklik gösterebilir" diye konuştu.

Doç. Dr. Çelik, sağlıklı bir gelişim için ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenleri de şöyle sıraladı:

"Çocuklar sağlıksız yiyeceklerden uzak tutulmalı, fast-food yerine sebze, meyve, süt ve vitaminlerden zengin gıdalarla doğal beslenme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığı için uyku düzenine ve düzenli bir hayatı olmasına dikkat edilmelidir. Televizyon, bilgisayar, tablet karşısında geçirilen zamanlar en aza indirilerek spor, müzik, kitap okuma gibi faaliyetlere yönlendirilmelidir. Sorunlar mutlaka karşılıklı konuşarak, tartışılarak, çocuğun isteklerini ve düşüncelerini ifade etmesine fırsat tanıyarak çözülmelidir."