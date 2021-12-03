Günde 100 telden fazla saç dökülmesini önemseyin

Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Çetinkünar, saç kaybının her yaştaki kadın ve erkeği etkileyebilen bir durum olduğunu kaydederek, "Saç dökülmesinin tedavisi için doğru tanı koymak gerekir. Bunun için detaylı hikaye, fizik muayene, laboratuvar tetkikleri ve deri gerekir ise biyopsisi yanında saçın mikroskobik değerlendirilmesi önem taşır. Tedavinin kişiye özel planlanması gerekir" diye konuştu.

Saçlarda seyrelme ve incelme ya da uzama hızında düşüş olarak kendini gösteren dökülme sorununun doğumsal olabileceği gibi sonradan da gelişebildiğini belirten Dr. Deniz Çetinkünar, "Günde 100 telden fazla saç dökülmesinin önemsenmesi gerekir. Dökülmenin başlıca nedenlerini vitamin eksiklikleri, sıkı diyet, ilaçlar, yüksek ateş, enfeksiyon, doğum sonrası ve menopoz döneminde ortaya çıkan hormonal faktörler ile stres" diye konuştu.

Türü ya da şiddeti ne olursa olsun saç dökülmesinin tedavi planlamasından önce kan tetkikleri yapıldığını bu sonuçlara göre altta yatan vitamin eksikliğinin giderilmesi, hormonal bozuklukların ortadan kaldırılması, psikolojik destek sağlanması gibi yolların işe yaradığını kaydeden Dr. Deniz Çetinkülar, şöyle konuştu:

"Tedavide, saçlı deride mikrodolaşımın artmasını sağlayan solüsyon ve şampuanlar kullanılabiliyor. İçeriğinde aminoasitler, E vitamini, pantenol içeren bu ürünlerin yanı sıra jojoba yağı, badem yağı, buğday özütü gibi bitkisel ürünler ansistatik, nem tutucu özellikleri ile işe yarayabiliyor. Vitamin ve aminoasit kombinasyonları içeren multivitamin tabletler de saç uzaması ve güçlenmesinde etkili olabiliyor."