Türk bilim insanlarından akne için bitkisel formül

Türk bilim insanları üç yıldan fazla süren Ar-Ge çalışmaları sonrasında akneye karşı etkili bitki ekstreleri ve dermokozmetik alanında bir dizi yeni formül geliştirdiler. Özel bir laboratuvarın Ar-Ge Merkezi ve özel bir üniversitenin Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nın ortak araştırmalarının sonucunda, dünyada ilk kez karnabahar ve brokoli bitkilerinden akneye karşı etkili bir formül geliştirildi. Araştırmanın sonuçları uluslararası saygın bir bilim dergisi olan "Journal of Cosmetic Dermatology"de, "Efficacy of two plant extracts against acne vulgaris: Initial results of microbiological tests and cell culture studies" başlığı ile yayınlandı. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, geliştirilen brokoli-karnabahar ekstresinin akneye neden olan bakteriye karşı laboratuvar testlerinde son derece etkili olduğunu gösterdi.

ORTAK BİLİMSEL ÇALIŞMA

İki kurumun akneye karşı yaptığı çalışmada, geliştirilen iki farklı bitki ekstresi firmanın hücre kültürü laboratuvarında akne gelişiminde etkili olduğu düşünülen üç farklı faktörle PCR tekniği kullanılarak test edildi. Bitki ekstrelerinden biri Brokoli-Karnabahar ekstresi şeklindeyken, diğeri ise ceviz kabuğu, mersin, ısırgan, papatya ve gül karışımından oluşmaktaydı. Bu ekstrelerin inflamasyon faktörleri ve aknede rol oynayan bir enzime karşı deri hücrelerinde gen ifadesini baskılayıcı etki gösterdikleri gözlendi. Sonuçların olumlu çıkması üzerine bu bitki ekstrelerinin akneye yol açan Propionobacterium acnes isimli bakterinin iki farklı suşu üzerindeki etkilerinin üniversitenin Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı araştırma laboratuvarlarında yapılan etkinlik deneyleriyle araştırılması planlandı. Sonuç, her iki bitki ekstresinin de çok düşük konsantrasyonlarda bile akne etkeni bakteriyi etkisiz hale getirebileceğini göstermesi nedeniyle önemliydi.