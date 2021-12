Kalp hastaları pandemide nelere dikkat etmeli?

Uzun süredir hayatımızda olan koronavirüs enfeksiyonu günlük yaşantımızda değişikliklere yol açarak yaşam kalitemizi düşüren ve sağlığımızı tehdit eden bir sorun oluşturdu. Bu dönemde daha fazla risk altında olduğunu bildiğimiz kalp hastalığı gibi kronik hastalığı olanların daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Peki Kovid-19 döneminde kalp ve damar hastaları nelere dikkat etmelidir? Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Uçar, adım adım önerilerini sıraladı…Kovid-19 döneminde egzersiz maalesef unutuldu. Hareketsizlik aşırı kilo alınmasına neden oldu. Egzersiz, kalp ve damar hastalıklarından korunmada önemli iken kalp hastalığına sahip olanlarda semptomların azalmasını sağlamaktadır. Bu nedenle pandemi döneminde hareketsizliğin özellikle kalp ve damar hastalarımızda olumsuz etkileri daha fazla gözlendi. Hastalarımıza önerimiz, bu dönemde hafif düzeyde dahi olsa egzersiz yapmaya devam etmeleridir. İzolasyon nedeniyle evden çıkılamadığı durumlarda ev içinde egzersiz yapılması bu dönemde oldukça faydalı olacaktır.Uyku, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemlidir. Güçlü bir bağışıklık için bu dönemde en az 6 saat uyumaya özen gösterilmelidir. Kalp yetmezliği gibi bazı kalp hastalıklarında hastalığın kötüleştiği durumlarda, gece uykuları nefes darlığı nedeniyle bölünebilir. Böyle durumlar Kovid enfeksiyonu için riski artıracaktır. Kalp yetmezliği hastaları, şikayetleri olduğunda doktorlarına gecikmeden başvurmalıdır.Kalp hastalarında Kovid-19 enfeksiyonu daha ağır seyretmekte ve ölüm riski daha fazla gözlenmektedir. Kovid- 19 enfeksiyonuna karşı en etkili korunma şu andaki bilgilerimize göre aşılanmadır. Aşılar ile ilgili yapılan çalışmalarda kalp hastalarına has bir yan etki de gözlenmedi. Bu nedenle tüm kalp hastalarına aşı olmalarını önermekteyiz. mRNA aşılarından sonra kalp kası iltihabı (miyokardit) bildirilmiştir. Ancak bu oran oldukça düşüktür. Bu iltihap genç erkeklerde 2. doz aşıdan 1-2 gün sonra gözlenmiş ve çoğu da tamamen iyileşmiş ve 100 binde 5 hasta olarak bildirilmiştir. Kalp hastalarının enfeksiyona yakalanmaları durumunda hastalığın çok daha ağır geçtiğini ve Kovid'e bağlı ölüm ihtimalinin kalp kası iltihabından daha fazla olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle tüm kalp hastalarına aşılanmayı öneriyoruz. Aşıdan sonra herhangi bir kan sulandırıcı ilaç (Aspirin gibi) veya kan sulandırıcı iğne kullanılmasına gerek yoktur. Aşılar hiçbir kalp ilacı ile etkileşmez ve aşı olunduğunda tüm kalp ilaçlarına devam etmek gerekir.BU dönemde bağırsak florasına kötü etkileri nedeniyle, bağışıklık sistemini kötü yönde etkileyen şekerli yiyecek ve içecekler, çikolata, kurabiye, krema, pasta, sucuk, sosis, salam ve hazır meyve suları gibi yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Kalp ve damar hastalarında tuz tüketimi kısıtlanmalıdır. Aşırı tuz içeren yiyeceklerden (Cips, bisküvi, kraker vs.) uzak durulmalıdır. Kahvaltıda tüketilen yiyeceklerin ve özellikle turşuların fazla tuz içerdiği bilinmeli ve mümkün olduğunda tuzsuz veya az miktarda tüketilmelidir. Alkol ve sigara bağışıklık sistemini zayıflatır. Alkol ritim bozukluğunu tetikleyebilir, sigara kalp krizlerine neden olabilir. Bu nedenle alkol ve sigaradan her dönemde uzak durulmalıdır.