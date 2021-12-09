Giriş Tarihi: 9.12.2021

Kalp hastaları pandemide nelere dikkat etmeli? DİDEM SEYMEN

Kalp ve damar hastaları, Kovid-19 enfeksiyonunu daha ağır geçirip, daha fazla ölüm riski taşıyor. Kilo alımını önlemek için egzersiz yapmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek için uyku saatlerine dikkat etmek ve aşı olmak yapılması gerekenlerin başında geliyor...