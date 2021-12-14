Giriş Tarihi: 14.12.2021

Kış aylarında lens kullanımı: Lens bol gelirse göz tahriş olur DİDEM SEYMEN

Sağlıklı lens kullanabilmenin birinci şartı, kontakt lens ile lensin üzerine yerleştiği kornea tabakasının eğiminin birbirine uymasıdır! Gözümüze sıkı gelen bir lens yapışarak gözün beslenmesini engellerken, bol gelen lens ise çok hareket ederek gözde tahrişe yol açabilir