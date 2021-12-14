Kış aylarında lens kullanımı: Lens bol gelirse göz tahriş olur

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Zerrin Altınkök, kış aylarında lens kullanımının püf noktalarını anlattı…
Kış aylarında kontakt lens kullanımı ayrı bir önem taşımaktadır. Gözlük kullananlar yağmurlu bir günde gözlük ile sokakta gezmenin zorluğunu bilir. Günümüzde sürekli takmak zorunda olduğumuz maskeler yüzünden, gözlük kullananlar buharlaşan gözlük camlarından etrafı görmekte zorlanırlar. Bu nedenle salgın sonrası çocuklar dahil kontakt lens kullanımı giderek arttı. Eskiden çocuklarının kontakt lens kullanmasına karşı olan ebeveynler, artık lens kullanımına daha pozitif bakıyorlar.
GÖZ KIRPIN
Pandemi
nedeni ile evden çalışırken çalışma saatlerinin uzaması ve bilgisayar başında uzun süre çalışma zorunluluğu, çocukların bilgisayar başında uzun süre kalma alışkanlığının devam etmesi dışında cep telefonlarından sosyal medyayı takip etmesi ve oyun oynaması gözde kuruluğa sebep oluyor. Ekrana sürekli olarak, dikkatli bir şekilde bakarken göz kırpmayı unutmak en önemli kuruluk nedenlerinden biri... Kontakt lens kullanırken kuruluk daha da hissedilir hale gelebiliyor. Son yıllarda kuru gözlerde kullanılmak üzere farklı materyal ve yüzey teknolojileri ile yeni kontakt lensler üretilmiştir. Bu lensler ile göz kuruluğu şikayetleri azalmakta, kontakt lensler daha uzun süre şikayetsiz kullanılabilmektedir.
Kontakt lensler doğrudan göz yüzeyine temas ettikleri için göze uyumlu olması, kullanırken dikkati olmamız ve kurallara uymamız çok önemlidir. Lensler farklı temel eğri ve çaplarda, farklı materyallerde üretilmektedir. Herkesin parmak izinin birbirinden farklı olması gibi her gözün kornea eğimi de farklıdır.
'KULLAN-AT' LENSLER
Sağlıklı lens kullanabilmenin birinci şartı, kontakt lens ile lensin üzerine yerleştiği kornea tabakasının eğiminin birbirine uyması. Gözümüze sıkı gelen bir lens, yapışarak gözün beslenmesini engeller. Tam tersi bol gelen lens ise çok hareket ederek gözde aşırı batma hissine ve tahrişe sebep olabilir.
Kontakt lens almadan önce doktor muayenesi ile deneme lensi takılır ve uygun lens bulunduktan sonra lensin markası belirtilerek reçete yazılır. Her lensin kullanım süresi farklıdır. Günlük
kullan-at, 15 gün veya 1 ay kullanılıp atılacak lensler bulunmaktadır. Pandemi sürecinde en çok tercih edilmesi gereken lensler 'Günlük kullan-at' kontakt lenslerdir. Biraz pahalı olsa da solüsyon masrafı olmamakta, alerji ve enfeksiyon riskini azaltmaktadır.