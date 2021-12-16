Duygusal açlık şekere yöneltiyor

Giriş Tarihi: 16.12.2021

Tükettiğimiz her gıda, ruh halinizin aynasıdır! Örneğin fıstık ezmesini, enerji ve eğlence için tüketirken, tuzlu atıştırmalıkları stresi, öfkeyi ve endişeyi bastırmak için yemek isteriz...