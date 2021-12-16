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Giriş Tarihi: 16.12.2021 11:53

Uzmanından uyarı göz kuruluğuna dikkat

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Uzmanından uyarı göz kuruluğuna dikkat

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Balıklıgöl Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Vedat Şahin, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte dışarıda soğuk ve rüzgârlı, evde ise kaloriferli ortamlardaki kuru ve nemsiz hava, uzun süre iç ortamlarda kalmaya bağlı olarak tablet, telefon, bilgisayar kullanım sürelerinin arttığını bu nedenle kuru göz hastalığının daha sık görülebileceğini belirtti.

Op. Dr. Vedat Şahin, göz kuruluğu toplumda çok sık karşılaşılan bir durum. İnsanların çok muzdarip olduğu bir durum olup, göz kuruluğu gözde batma, yanma ve kum varmış hissi bırakmaktadır. Genellikle hastaneye başvuran hastalarda sıklıkla göz kızarıklığı ve çok ağır derecede gözde batma şikayetlerine neden olmakta ve günlük yaşam konforunu bozmaktadır. Kış aylarında bu şikâyetleri olan hastalar hastaneye daha sık başvurmaktadırlar.

Göz kuruluğun önlenmesi için özelikle odaların daha çok nemlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle belli aralıklarla pencerelerin açılıp iç ortamın havalandırılması gerekiyor. Bu mevsimde klimanın çok çalıştığı ortamlarda nemlendirici kullanmaları lazımdır. Kışın kaloriferli ve klimalı ortamların daha sık nemlendirilmesi gerekiyor. Bunun dışında da bol bol su içilmeli göz kuruluğu tedavisinde gerekli bir etmendir. Çok soğuk havalarda ve karlı havalarda koruyucu gözlük takılmasında kuru göz hastalığının daha hafif geçirilmesinde rol oynamaktadır. Bulunduğumuz ortamların çok nemli olması, bilgisayarla çalışan vatandaşların bilgisayar ekranına çok baktıklarından dolayı gözlerini en az 5 dakika aralıklı olarak 30 saniye dinlendirmeleri gerekmektedir.

Eğer bunlara rağmen şikayetleri çok fazla devam ediyorsa göz hastalıkları doktoruna başvurup göz kuruluğunun tedavisi ile ilgili bilgi alıp göz doktorunun tavsiye ve tedavisini uygulayarak şikayetlerinin belirli azalma ile birlikte yaşam kaliteleri de artacaktır. Şikayetlerde gerileme olmaması durumunda göz doktoruna başvurulmasını önererek sözlerini noktaladı.

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Uzmanından uyarı göz kuruluğuna dikkat
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