Orantılı zayıflamanın yolları

Yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku ve bazen de hormonal sebeplerden dolayı günümüzde kilo alımı oldukça kolaylaştı ve yaygınlaştı. Kilo alma veya kilolu olma durumu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Yağ oranı ise zayıflama sürecini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu yüzden zayıflama sürecine başlamadan önce, detaylı bir şekilde elektronik ölçümler yapılmalı ve yağ oranınız, yağ kütleniz, kas kütlesi hatta iç yağlanma oranlarınız incelenmelidir.
ÖNCE ÖLÇÜMLER YAPILMALI
Fakat bazen tüm bu çabalara rağmen yağlar direnç gösterebiliyor. Yağlanma problemi fit bir görünüme kavuşmanın önündeki engel olmakla birlikte fiziksel ve ruhsal sağlığı da tehdit etmektedir. "Diyet
yapıyorum, istediğim gibi kilo da veriyorum ancak tartıda görülen azalma bölgesel anlamda kendini göstermiyor" cümlesini sıkça duyabiliriz ya da bu durumu bizzat kendimiz deneyimlemiş olabiliriz. Bu, motivasyon kırıcı olabilir. "Ne yaparsam yapayım göbeğim duruyor, basenim bir türlü gitmiyor" diyen kişiler, mutlaka sağlıklı beslenme eşliğinde dışarıdan teknolojik bir destek almalıdır. İşte tam bu noktada son teknoloji ürünü zayıflama cihazları devreye giriyor. Ancak her cihaz etkili midir? Tabii ki hayır. İlk etapta herhangi bir programa başlamadan önce elektronik ölçüleriniz alınmalıdır. Detaylı bir şekilde yağ oranınızın, yağ kütlenizin, kas kütlenizin hatta iç yağlanma oranlarınızın ölçülmesi, zayıflama sürecinin en önemli faktörlerinden biridir. Yapılan işlemin hangi boyutta yağ kırma etkisi sağladığı ancak elektronik ölçümler sayesinde görülebilir. Şimdi gelelim teknolojinin bu sürece etkilerine... İlk seans itibariyle hissedebileceğiniz boyutta bir incelme ve yağ oranında azalma sağlayan buzla yağ kırma işlemi, yıllardır en başarılı yöntemlerin başında geliyor. Vakum
kullanılmayan ve masaj yöntemiyle uygulanan buz başlıklı zayıflama yöntemi, dokulara zarar vermeyen, çukurlaşmalara sebep olmayan konfordadır. Yağlanma problemi olan bölgelere uygulandığı takdirde ilk seans itibariyle ortalama 2-4 cm incelme elde etmenizi sağlamaktadır. Seans bitiminde kıyafetlerinizde ve elektronik ölçülerde görülen sonuçlar, insanı hem sağlıklı bir zayıflama sürecine teşvik eder hem de kişinin motivasyonunu artırır.
■ Peki bu işlem hangi bölgelerde uygulanabilir?
Karın
, göbek, bacak
, kol hatta gıdı
bölgesi dahil olmak üzere yağlanma problemi olan her bölgeye işlem uygulanmaktadır. Bu işlemin en büyük avantajlarından biri ise aynı seans esnasında birden fazla bölgede işlem uygulamanın mümkün olmasıdır. Örneğin, karın, göbek, bacak, kol aynı anda uygulanabilir.
■ Kimlere uygulanabilir?
Gebeler, kanser tedavisi görenler ve böbrek yetmezliği sorunu olanlar hariç herkese uygulanabilen konforlu bir yöntemdir.
KIRILAN YAĞLAR NEREYE GIDIYOR?
SEANS
esnasında kırılan yağlar, doğal yollarla metabolize edilerek vücuttan dışarı atılır. Bu süreçte mutlaka bol su tüketmelisiniz. Bu oldukça önemlidir. Seans bitiminde elde edilen sonuç her geçen gün artarak devam ediyor. Kırılan yağlar vücuttan atıldıkça vücut incelmeye ve şekillenmeye devam eder. Buzla yağ kırma ciddi bir işlemdir. Bu nedenle seanslar 15 günde bir uygulanmalıdır. Özetlemek gerekirse buzla yağ kırma işlemi, dünyada kabul görmüş en etkili işlemlerden biridir. Ancak bu, her buz etkili anlamına gelmemektedir. Vakumsuz bir işlemi tercih etmenizi öneririm. Böylesine ciddi bir uygulama uzman eller tarafından uygulanmalı ve herhangi bir programa başlamadan önce mutlaka bir görüşme randevusu organize edilmelidir.
SAĞLIKLI BESLENME VE BOL SU TÜKETIMI ŞART
■ Program esnasında nelere dikkat etmek gerekir?
Sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi
her zayıflama sürecinde olduğu gibi bu
program esnasında da çok önemlidir.
Belki biraz klasik gelecek ancak kırılan
yağlar vücuttan dışarı atılırken diğer taraftan
vücuda yeni yağlar yüklememek
adına sağlıklı beslenme temel kuraldır.
Bazen ilginç tepkilerle karşılaşabiliyoruz.
"Diyet yapacaksam neden cihaza
giriyorum" gibi cümleler duyabiliyoruz.
Cihaz, oluşmuş olan probleme müdahale
eder. O yağlanmanın temel sebebi olan
yanlış beslenme alışkanlığınız devam
ettiği sürece vücut yağlanmaya devam
edecektir.
Bu bilinen bir gerçektir. Yani böylesine
ciddi bir yağ kırma işlemine girerken
sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline
getirmek durumundasınız.