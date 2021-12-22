Bakan Koca: "Sağlıkla ilgili sorunlarda salgınla mücadele eder gibi mücadele edeceğiz"

Tıp eğitiminin, en ağır eğitimlerden biri olmasının şaşırtıcı olmadığını aktaran Koca, şöyle konuştu:

"Bu eğitimi almayı hak etmek ve bu eğitimi başarıyla tamamlamak zihinsel kabiliyetler yanında fedakarlıkta ister. İnsan bu fedakarlıkları göstermeye hekim olmaya karar verdiğinde başlar. Biz ilk gençlik çağındaki insana heyecan kaynağı olacak aktivitelere lise yıllarında bile az zaman ayırabildik. Tıp eğitimi sırasında bile bu durum katlanarak artar. Bizim zamanımızda biyokimya ya da dahiliye kitabının başından kalkıp vizyona yeni girmiş bir filme gitmek kolay bir karar değildi. Bir tıp öğrencisinin diğer üniversite öğrencisinin hercailikleri yapmak lüksü ise eminim hiç bir zaman olmamıştır. Çünkü bir tıbbiyelinin eksik bıraktığı her bilgi bir boşluğa yol açar. Hekimlik eğitimi ise benzersiz bir bilgi örüntüsünü zorunlu kılıyor. Eğitimde kararlılık, düzenlilik gerektiren yaşam biçiminin değişmediğini biliyoruz."

Bakan Koca, öğrenciler, asistan hekimler, uzmanlar, hemşireler başta olmak üzere sağlık hizmetleri mensuplarıyla Bakanlıkta iki toplantı gerçekleştirdiklerini, bu toplantıların üçüncüsünü ise Şanlıurfa'da yaptıklarını söyledi.

Sağlık alanındaki sorun alanlarından birinin tıp eğitimi olduğunu anlatan Koca, tıp öğrencisinin TUS kaygısından kendisini fakülte eğitimine veremediğini belirtti.