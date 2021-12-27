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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Yeni yıl, yeni kararlar yeni bir beden

Özlem POSBAŞOĞLU
Yeni yıl, yeni kararlar yeni bir beden

2022’ye girmeden önce yepyeni kararların alındığı bu süreçte fit bir vücuda kavuşmanızı sağlayabilecek yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Gelişen teknoloji sayesinde, artan bu uygulamaları, en doğru merkezlerde, alanında uzman kişilere yaptırmalısınız

Her yıl olduğu gibi bu yılı da geleceğe dönük hayaller, hedefler ve planlarla kapatıyoruz. Kimimiz yeni yıldan sağlık, kimimiz kariyer, kimimiz ise fit bir görünüm istiyor. Her bireyin fit bir görünüm elde edebilmek adına tercih ettiği yol farklı olabiliyor. Fakat son yıllarda popülaritesini yitirmeyen hatta artıran yöntem ise son teknoloji ürünü cihazlar oluyor.
Günümüzde zayıflamak; yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku ve bazen hormonal sebeplerden dolayı maalesef oldukça zorlu bir sürece dönüşebiliyor. Peki bu zorlu süreci kolaylaştırabilmek adına ne yapmak gerekiyor?
Buzla zayıflama son yılların en çok ilgi gören yöntemlerinden. Fakat elbette bu yöntemin doğru kişiler tarafından doğru şekilde uygulandığından emin olmak gerekiyor.

HER BÖLGEYE UYGULANABILIYOR
Nedir buzla zayıflama? Buzla zayıflama, masaj yöntemiyle buzlu bir başlık ile yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemidir. İlk seans itibariyle güzel sonuçlar veren ve ağrı-morarma gibi yan etkileri olmayan bir uygulamadır. En büyük avantajı ise kişinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk seans itibariyle gözle görülür şekilde sonuç vermesidir. Uygulama sürecinde sağlıklı beslenmeye ve bol su tüketmeye dikkat etmek, büyük ölçüde önem taşıyor. Yağlanma problemi olan her bölgeye uygulanabilen bu yöntem oldukça ciddi bir yağ kırma işlemidir. Bu nedenle seanslar 15 günde bir tekrarlanmalıdır. Elbette tek seansta mucizevi sonuçlar beklenmemelidir. İlk seans itibariyle 2 ila 4 cm arası incelme elde edilen bu yöntem düzenli şekilde uygulandığında şaşırtıcı sonuçlar almanızı sağlar. Vakum, enjeksiyon ve kimyasalın kullanılmadığı bu yöntem sayesinde, deride bir deformasyon yaşanmaz. Kişi kilo almadığı sürece işlem kalıcıdır. Yağların vücuttan atılması içinse bol bol su tüketilmelidir. İşte yeni bir yıla girmeden önce yepyeni kararların alındığı bu süreçte fit bir görünüme kavuşmanızı sağlayabilecek yöntemler. Gelişen teknoloji sayesinde artan bu uygulamaları, en doğru merkezlerde, alanında uzman kişilere yaptırmanızı önerir, keyif dolu bir yıl dilerim.



VÜCUDA ZARAR VERMEYEN SONUÇ ODAKLI BİR UYGULAMA
ELBETTE son teknoloji ürünü yöntemler, buzla zayıflama yöntemiyle sınırlı kalmıyor. Bir diğer yöntem ise oldukça yeni ve etkili. Ultrasonik ses dalgaları ve infrared buluşması; yağ hücrelerini selektif olarak hedefleyerek güçlü bir yağ kırma ve sıkılaşma etkisi yaratmada oldukça iddialıdır. İlk seans itibariyle danışanları şaşırtacak boyutta sonuçlar vadeden bu uygulama, günden güne daha çok tercih edilmektedir. Enjeksiyon, vakum, kimyasal kullanmadan sağlığınıza ve vücudunuza herhangi bir zarar vermeden sonuç odaklı ilerlemenizi sağlayan bir uygulamadır. İşleme başlamadan önce 4 saatlik bir açlık ile randevunuza gelmeniz gerekir. Elektronik ölçüler için 4 saatlik açlık doğru sonuçlar elde edebilmek için önemlidir. Seans öncesinde elektronik ölçülerin ardından mezura ölçüleriniz alınır. Akabinde seansa alınıyorsunuz. Seans süresi 30 dakikadır ve yağlanma problemi olan her bölgede, karın, göbek, bacak hatta kol ve gıdı dahil, uygulanabilir. İşlem ultrason seansı gibi masaj yöntemiyle uygulanır. Seansın ardından normal hayatınıza dönebilirsiniz. Bu uygulamanın en önemli vaatlerinden birisi ise danışanı şaşırtmak. İlk seansın hemen ardından elektronik ölçümleriniz yeniden yapılır ve kırılan yağ miktarı net bir şekilde tespit edilir. Az önce belirttiğim üzere bu işlemler tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanmalıdır. Bölgesel veya genel olarak uygulanabilir. Yani sadece karın veya karın ve kol şeklinde birden fazla bölgede işlem uygulamak mümkündür. Bu işlemin en büyük avantajlarından biri ise zayıflarken vücutta sarkmalara, çukurlaşmalara sebep olmaması. Oysa ki günümüzde sıkça rastladığımız birçok yöntem vücutta geri dönüşü olmayacak hasarlar bırakabiliyor.

METABOLİK BLOKAJLAR AÇILABİLİR
Peki "Ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum" diyen kişiler için bir çözüm yolu var mıdır?
Elbette vardır, çünkü metabolik blokajlar açılabilir. Blokaj açma, sırt bölgesine uygulanır. Ancak yağ kırma işlemi yağlanma problemi olan her bölgede, kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanabilir. Blokaj açma için haftada bir, en fazla iki seans öneriyoruz. Yağ kırma işlemleri ise mutlaka 15 günde bir uygulanmalıdır. Sebebi ise kırılan yağ miktarının oldukça yüksek oluşudur. Kırılan yağlar vücuttan dışarı atılmadan yeni bir yağ kırma işlemi uygulanmamalıdır. O yüzden bu süreçte bol su tüketimi en önemli faktörlerden biridir.

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