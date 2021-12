Yeni yıl, yeni kararlar yeni bir beden

Her yıl olduğu gibi bu yılı da geleceğe dönük hayaller, hedefler ve planlarla kapatıyoruz. Kimimiz yeni yıldan sağlık, kimimiz kariyer, kimimiz ise fit bir görünüm istiyor. Her bireyin fit bir görünüm elde edebilmek adına tercih ettiği yol farklı olabiliyor. Fakat son yıllarda popülaritesini yitirmeyen hatta artıran yöntem ise son teknoloji ürünü cihazlar oluyor. Buzla zayıflama son yılların en çok ilgi gören yöntemlerinden. Fakat elbette bu yöntemin doğru kişiler tarafından doğru şekilde uygulandığından emin olmak gerekiyor. Buzla zayıflama, masaj yöntemiylebuzlu bir başlık ile yağları dondurarakkıran bir zayıflama yöntemidir. İlk seans itibariylegüzel sonuçlar veren ve ağrı-morarmagibi yan etkileri olmayan bir uygulamadır.En büyük avantajı ise kişinin ihtiyaçlarıdoğrultusunda ilk seans itibariyle gözlegörülür şekilde sonuç vermesidir.Uygulama sürecinde sağlıklı beslenmeyeve bol su tüketmeye dikkat etmek, büyükölçüde önem taşıyor. Yağlanma problemiolan her bölgeye uygulanabilen bu yöntemoldukça ciddi bir yağ kırma işlemidir. Bunedenle seanslar 15 günde bir tekrarlanmalıdır.Elbette tek seansta mucizevi sonuçlarbeklenmemelidir. İlk seans itibariyle 2ila 4 cm arası incelme elde edilen bu yöntemdüzenli şekilde uygulandığında şaşırtıcısonuçlar almanızı sağlar. Vakum, enjeksiyonve kimyasalın kullanılmadığı buyöntem sayesinde, deride bir deformasyonyaşanmaz. Kişi kilo almadığı sürece işlemkalıcıdır. Yağların vücuttan atılması içinsebol bol su tüketilmelidir.İşte yeni bir yıla girmeden önce yepyenikararların alındığı bu süreçte fit bir görünümekavuşmanızı sağlayabilecek yöntemler.Gelişen teknoloji sayesinde artan bu uygulamaları,en doğru merkezlerde, alanındauzman kişilere yaptırmanızı önerir, keyifdolu bir yıl dilerim.ELBETTE son teknoloji ürünü yöntemler, buzla zayıflama yöntemiyle sınırlı kalmıyor. Bir diğer yöntem ise oldukça yeni ve etkili. Ultrasonik ses dalgaları ve infrared buluşması; yağ hücrelerini selektif olarak hedefleyerek güçlü bir yağ kırma ve sıkılaşma etkisi yaratmada oldukça iddialıdır. İlk seans itibariyle danışanları şaşırtacak boyutta sonuçlar vadeden bu uygulama, günden güne daha çok tercih edilmektedir. Enjeksiyon, vakum, kimyasal kullanmadan sağlığınıza ve vücudunuza herhangi bir zarar vermeden sonuç odaklı ilerlemenizi sağlayan bir uygulamadır. İşleme başlamadan önce 4 saatlik bir açlık ile randevunuza gelmeniz gerekir. Elektronik ölçüler için 4 saatlik açlık doğru sonuçlar elde edebilmek için önemlidir. Seans öncesinde elektronik ölçülerin ardından mezura ölçüleriniz alınır. Akabinde seansa alınıyorsunuz. Seans süresi 30 dakikadır ve yağlanma problemi olan her bölgede, karın, göbek, bacak hatta kol ve gıdı dahil, uygulanabilir. İşlem ultrason seansı gibi masaj yöntemiyle uygulanır. Seansın ardından normal hayatınıza dönebilirsiniz. Bu uygulamanın en önemli vaatlerinden birisi ise danışanı şaşırtmak. İlk seansın hemen ardından elektronik ölçümleriniz yeniden yapılır ve kırılan yağ miktarı net bir şekilde tespit edilir. Az önce belirttiğim üzere bu işlemler tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanmalıdır. Bölgesel veya genel olarak uygulanabilir. Yani sadece karın veya karın ve kol şeklinde birden fazla bölgede işlem uygulamak mümkündür. Bu işlemin en büyük avantajlarından biri ise zayıflarken vücutta sarkmalara, çukurlaşmalara sebep olmaması. Oysa ki günümüzde sıkça rastladığımız birçok yöntem vücutta geri dönüşü olmayacak hasarlar bırakabiliyor.Elbette vardır, çünkümetabolik blokajlar açılabilir.Blokaj açma, sırt bölgesineuygulanır. Ancak yağ kırmaişlemi yağlanma problemi olanher bölgede, kişinin ihtiyaçlarıdoğrultusunda uygulanabilir. Blokajaçma için haftada bir, en fazla ikiseans öneriyoruz. Yağ kırma işlemleriise mutlaka 15 günde bir uygulanmalıdır.Sebebi ise kırılan yağ miktarınınoldukça yüksek oluşudur. Kırılan yağlarvücuttan dışarı atılmadan yeni bir yağ kırma işlemiuygulanmamalıdır. O yüzden bu süreçte bol sutüketimi en önemli faktörlerden biridir.