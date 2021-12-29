TURKOVAC’ın İstanbul’a ilk sevkiyatı yapıldı!

Küçükoğlu, bu zamana kadar henüz aşısını olmamış ya da hatırlatma dozu zamanı gelmiş tüm vatandaşları aşı olmaya davet ederek, şöyle konuştu:

"Aşıların bütün aşılar gibi 2-8 derecede korunması gerekiyor. O yüzden aşılar İstanbul'a soğuk zincir kurallarını sağlayan özel tırlarımızla geldi. Yaklaşık 5 saat sonunda da İstanbul'a ulaştı. Gördüğünüz gibi aşıları hızlıca depomuza aldık.