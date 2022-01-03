Teknolojik yöntemlerle kilo verme sürecinde beslenmenin önemi

Günümüzde sağlıksız beslenme, yoğun iş temposu, düzensiz uyku ve bazen hormonal sebeplerden dolayı maalesef kilo alımı oldukça kolaylaştı ve yaygınlaştı. Diyet ve spora rağmen bölgesel yağlanma problemi kişileri oldukça zorlamakta. Kilo veya kilolu olmak durumu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Vücuttaki yağ oranı ise zayıflama sürecini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. O yüzden mutlaka zayıflama sürecine başlamadan önce elektronik ölçümleriniz alınmalıdır ve bu sayede yağ oranı, yağ kütlesi, vücuttaki kas kütlesi, iç yağlanma derecesi ölçülmelidir. Fakat bazen tüm çabalara rağmen vücutta yağlar dirençli olabilmektedir. Fazla kilolar fit bir görünüme kavuşmanın önündeki engel olmakla birlikte fiziksel ve ruhsal sağlığı da oldukça tehdit etmektedir. Son yıllarda son teknoloji ürünü zayıflama yöntemleri oldukça yaygınlaştı. Fakat bu süreçte ortaya çıkan yanlış bir algıyı düzeltmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Teknolojik cihazlar sayesinde elde edilen bölgesel incelmeyi koruyabilmenin ve kilo vermenin en temel yolu beslenme düzenine dikkat etmektir. Her zaman söylediğim gibi; bölgesel incelme teknolojik yöntemlerle sağlanır fakat kilo almak veya vermek yalnızca beslenme düzeninizle ilgilidir. Önce bu teknolojik yöntemlerin ne olduğuna, ardından da bu yöntemlerin uygulanma sürecinde beslenmenin önemine değinmek isterim.
BUZLA ZAYIFLAMA
Son yılların en gözde uygulamalarından biri olan buzla zayıflama
, masaj yöntemiyle buzlu bir başlık ile yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemidir. İlk seans itibariyle güzel sonuçlar veren ve ağrı morarma gibi yan etkileri olmayan bir uygulamadır. En büyük avantajı ise kişinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk seans itibariyle gözle görülür şekilde sonuç vermesidir. Uygulama sürecinde sağlıklı beslenmeye ve bol su tüketmeye dikkat etmek büyük ölçüde önem taşıyor. Yağlanma problemi olan her bölgeye uygulanabilen bu yöntem oldukça ciddi bir yağ kırma işlemidir. Bu nedenle seanslar 15 günde bir tekrarlanmalıdır. Elbette tek seansta mucizevi sonuçlar beklenmemelidir. İlk seans itibariyle 2 ile 4 cm arası incelme elde edilen bu yöntem düzenli şekilde uygulandığında şaşırtıcı sonuçlar almanızı sağlar. Vakum, enjeksiyon ve kimyasalın kullanılmadığı bu yöntem sayesinde deride bir deformasyon yaşanmaz. Kişi kilo almadığı sürece işlem kalıcıdır. Yağların vücuttan atılması içinse yapmanız gereken en önemli şey bol su tüketimidir.
VÜCUTTA SARKMALARA NEDEN OLMAZ
ELBETTE son teknoloji ürünü yöntemler buzla zayıflamayla sınırlı değil. Bir diğer yöntem ise oldukça yeni ve etkili. Ultrasonik ses dalgaları ve infrared buluşması; yağ hücrelerini selektif olarak hedefleyerek güçlü bir yağ kırma ve sıkılaşma etkisi yaratmada oldukça iddialıdır. İlk seans itibariyle danışanları şaşırtacak boyutta sonuçlar vadeden bu uygulama günden güne daha çok tercih edilmektedir. Enjeksiyon, vakum, kimyasal kullanmadan sağlığınıza ve vücudunuza herhangi bir zarar vermeden sonuç odaklı ilerlemenizi sağlayan bir uygulamadır. İşleme başlamadan önce 4 saatlik bir açlık ile randevunuza gelmeniz gerekir. Elektronik ölçüler için 4 saatlik açlık doğru sonuçlar elde edebilmek için çok önemlidir. Seans öncesinde elektronik ölçülerin ardından mezura ölçüleriniz alınır. Akabinde seansa alınıyorsunuz. Seans süresi 30 dakikadır ve yağlanma problemi olan her bölgede karın, göbek, bacak hatta kol ve gıdı dahil uygulanabilir. İşlem ultrason seansı gibi masaj yöntemiyle uygulanır.
ŞAŞIRTAN SONUÇLAR
Seansın hemen ardından normal hayatınıza dönebilirsiniz. Bu uygulamanın en önemli vaatlerinden birisi ise danışanı şaşırtmak. İlk seansın hemen ardından elektronik ölçümleriniz yeniden yapılır ve kırılan yağ miktarı net bir şekilde tespit edilir. Az önce belirttiğim üzere bu işlemler tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanmalıdır. Bölgesel veya genel olarak uygulanabilir. Yani sadece karın veya karın ve kol şeklinde birden fazla bölgede işlem uygulamak mümkündür. Bu işlemin en büyük avantajlarından biri ise zayıflarken vücutta sarkmalara, çukurlaşmalara ve deformasyonlara sebep olmaması. Oysa ki günümüzde sıkça rastladığımız birçok yöntem vücutta geri dönüşü olmayacak hasarlar bırakabiliyor.
YAĞLI VE ŞEKERLİ GIDALARDAN UZAK DURUN
BU yöntemlerden doğru sonucu alabilmenin ve onu koruyabilmenin ise yolları var. Doğru ve uzman merkez seçimi ile başlayan süreçte beslenme düzenine dikkat etmek en önemli konu. Bu yöntemlerin hepsi kilo alımı gerçekleşmediği sürece kalıcıdır. Gün içerisinde alınan kalori miktarına dikkat edilmediği, yağlı şekerli ve karbonhidratlı besinler tercih edildiği sürece kişiler yeniden kilo almaya başlayacaklardır. Neticede zayıflama sürecinde uygulanan cerrahi yöntemler sonrasında bile beslenme düzenine dikkat edilmemesi halinde yeniden kilo alımı gözlenmektedir.