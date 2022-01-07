Saç check-up’ı ile kişiye özel tedaviler

Güçlü ve sağlıklı saçlara sahip olmak herkesin hayali… Ancak yaşla birlikte değişen saç
dokusu ve kalınlığı, hava kirliliği, yanlış beslenme veya hormonal bozukluklar saç dökülmesine yol açabiliyor. Saç kaybını önlemek, saç derisini iyileştirmek ve saçın kalitesini artırmak için altta yatan nedenlerin ne olduğunu saptamaya yarayan Saç check-up'ıyla; kişiye özel tedavi modelleri uygulanarak mevcut sorunlar çözüme kavuşturulduğu gibi olası problemlerin de önüne geçilebiliyor…
360 DERECE MERCEK ALTINA ALIYOR
Modern dünyada en çok özen gösterdiğimiz şeyin dış görünüşümüz olduğunu düşünürsek saçlar; çekici görünmek, başkaları tarafından beğenilmek ve aynaya baktığımızda kendimizi iyi hissetmekle doğrudan bağlantılıdır. Bu yüzden saçlarımızda meydana gelen değişimler özellikle görünüşümüzü etkilediğinde en çok psikolojik olarak yıpranıyoruz. Öte yandan bu durum bize beden sağlımız hakkında da bazı ipuçları veriyor. Belirli aralıklarla yaptıracağımız saç checkup'ıyla, canlılığını yitirip güçsüzleşen saçlarımızın neye ihtiyacı olduğunu anlamamız ve onlara en doğru bakımı sunmamız mümkün. Saç dökülmesine neden olabilecek sağlık sorunlarının ortaya çıkarılmasına yardımcı olan ve saçı her yönüyle 360 derece mercek altına alan saç check-up'ı sayesinde kişiye özel saç tedavileri planlanıyor; insanlar saç ve cilt yapılarına özgü tedavi protokolleriyle gür, canlı ve sağlıklı saçlara kavuşuyor.
GENETİK SAÇ TESTİ
SAÇ dökülmesinin nedenleri kadınlarda ve erkeklerde farklı olsa da neticede pek çok vakada saç kaybı sorunu genetiğe dayanıyor. Elbette genetiğin dışındaki faktörler de saç kaybını tetikliyor ancak tıp dünyası saç sağlığını etkileyen faktörlerin başında genetiğin büyük rol oynadığını kabul ediyor. Buradan yola çıkarak bugün tıbbın birçok alanında kullanılan gen çalışmalarının, saç tedavisinde de başarılı bir şekilde uygulandığı görülüyor. Saç dökülmesinin altında yatan nedenlerin doğru anlaşılabilmesi için uygulanan genetik saç testi
de bu teknolojilerin en yenisi olarak karşımıza çıkıyor. Saç tedavisinde genlerden kaynaklanan sorunlara çözüm olabilecek, "tricho test
" de denilen saç testiyle saçın hangi genden dolayı döküldüğü anlaşılabiliyor. Genetik saç testi sayesinde kişiye özel formüller geliştirilerek (Saç serumları, vitaminler), saç ve saç derisi problemleri yavaşlatılabiliyor; kimi durumlarda ise tümüyle durdurulabiliyor.
BÖLGESEL DÖKÜLME, KAŞINTI, AŞIRI KEPEK VARSA...
SAÇLARININ güçsüzlüğünden, cansızlığından ve matlığından rahatsız olan; bölgesel saç dökülmesi, deride kaşıntı, aşırı kepek ya da saçın elastikiyetini yitirmesi gibi sorunlar yaşayanlar saç check-up'ı yaptırabilir. Saçın muayenesi, kan testleri ve genetik saç testi bir araya getirilerek kişiye özel saç serumu ve vitaminler ile tedavi planı yapılıyor. 3 ay gibi kısa sürede saçlar güçleniyor.
HORMONAL BOZUKLUK ETIKLEYEBILIR
SAÇ check-up'ı; saç ve saç derisiyle ilgili problemlerin tespiti ve çözümüne yönelik yapılan trikolojik testler bütünü olarak tanımlanabilir. Uygulama kapsamında detaylı mikroskobik çekimlerle saç köklerine iniliyor ve saçın kitle endeksi, elastikiyeti; nem, sebum (yağ) ve PH değeri ölçülüyor. Ayrıca insan sağlığı için büyük önem taşıyan demir, çinko, folik asit, D vitamini, B12 ve biyotin gibi temel bileşenler mercek altına alınıyor. Saç check-up'ıyla, saç dökülmesini tetikleyen genetik veya hormonal etkilerin varlığı sorgulanarak elde edilen bulgularla hastaya en doğru tedavinin uygulanması amaçlanıyor.
Dr. Servet TERZİLER