Siirt’te ambulans uçak 2 günlük Zehra bebek için havalandı

Siirt'te doğumsal anomalisi bulunan ve bağırsakları dışarıda doğan iki günlük bebek olan Zehra Özbey'e ilk müdahale Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Zehre bebek, önce doktor nezaretinde Batman'a sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğum Bakım Servi'nde yapılan kontrollerde Zehra Özbey'in tedavisinin bölgede herhangi bir hastanede yapılamayacağı belirlendi.

Batman'daki doktorlar Zehra bebeğin durumunu Siirt İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirirken, zaman kaybedilmeden Ankara'ya sevki uygun görüldü. Siirt İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebi üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait tam teşekküllü ambulans uçak Batman'a geldi. Zehra bebek ve ailesi bakanlığın ambulans uçağı ile Ankara'ya gönderildi.