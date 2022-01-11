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Giriş Tarihi: 11.1.2022 13:45 Son Güncelleme: 11.1.2022 13:50

Siirt’te ambulans uçak 2 günlük Zehra bebek için havalandı

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te ambulans uçak 2 günlük Zehra bebek için havalandı

Siirt'te doğumsal anomalisi olan 2 günlük Zehra bebek ambulans uçakla Ankara’ya gönderildi.

Siirt'te doğumsal anomalisi bulunan ve bağırsakları dışarıda doğan iki günlük bebek olan Zehra Özbey'e ilk müdahale Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Zehre bebek, önce doktor nezaretinde Batman'a sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğum Bakım Servi'nde yapılan kontrollerde Zehra Özbey'in tedavisinin bölgede herhangi bir hastanede yapılamayacağı belirlendi.

Batman'daki doktorlar Zehra bebeğin durumunu Siirt İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirirken, zaman kaybedilmeden Ankara'ya sevki uygun görüldü. Siirt İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebi üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait tam teşekküllü ambulans uçak Batman'a geldi. Zehra bebek ve ailesi bakanlığın ambulans uçağı ile Ankara'ya gönderildi.

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Siirt’te ambulans uçak 2 günlük Zehra bebek için havalandı
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