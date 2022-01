Emslim yöntemi ile forma girebilirsiniz

Birçok kişinin hayali yaz gelmeden vücut hatlarının daha belirgin ve kaslı olduğu bir vücut yapısına sahip olmak! Ancak kaslı bir vücut yapısına sahip olabilmemiz için aylarımızı hatta belki de yıllarımızı spor salonlarında geçirmemiz gerekse de Emslim ile bu süre kısalabiliyor. Peki, Emslim nedir? Elektromanyetik bir uygulama olan emslim, hastaların sağlıklı bir şekilde kilo vermesi için sıkı bir egzersiz yöntemi uygulamaktadır. Günümüzde hastalar bu tedavi yöntemini sıkça tercih etmektedir. Bu uygulama fit bir görünüm elde etmenin yanı sıra aynı zamanda yağ hücrelerinin de hızlı bir şekilde eritilmesini de sağlıyor. Emslim uygulaması, hızlı yağ yakımı, kas hücrelerinin artışı ve daha düzgün bir cilt görünümü için de öne çıkmaktadır.ÇEŞİTLIİnedenlerden dolayı vücutlarında yağ azalan kişilerin ve aynı zamanda daha sıkı bir vücuda sahip olmak isteyenlerin tercih ettiği bir yöntemdir. Günümüzde Emslim uygulaması yaptıranlar daha hızlı ve daha az yan etkili yöntemlerle sonuca ulaşabiliyor. Özellikle ülkemizde giderek daha yaygın bir problem olarak görülen obezite sorunlarının ortadan kaldırılması, aynı zamanda hamilelik sonrasında oluşan aşırı kiloların verilmesi amacı ile bu yöntem kullanılıyor.BU yöntem sadece kilo vermek amacı ile kullanılmıyor. Aynı zamanda cilt yüzeyinin daha gergin olması, bunun dışında hastaların daha sağlıklı bir cilt görünümüne ulaşması amacı ile de tercih ediliyor. Emslim yöntemi spor yaparak kas hücrelerini artıramayan kişilerin de sıcak baktığı bir uygulamadır. Genel olarak birden fazla faydası olan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık merkezlerinde kısa seanslar halinde gerçekleştirilen uygulama sayesinde sağlıklı bir şekilde vücut yapmak mümkün kılınıyor.BELİRLİ bir grup hastaya uygulanmamakla birlikte bu tedavi yönteminin uygulanması sırasında belirli bir vücut bölgesi hedeflenmiyor.Genel olarak her türlü hastada her türlü vücut bölgesine uygulanıyor. Günümüzde özellikle karın kaslarının ortaya çıkarılması için Emslim uygulaması kullanılıyor. Bunun dışında sağlık merkezlerinde, basen bölgesinde oluşan sarkmaların giderilmesi maksadıyla da kısa seanslarla uygulama yapılabiliyor.Genellikle kadın hastaların tercih ettiği bu yöntem sayesinde daha formda bir görünüm elde ediliyor. Vücutta oluşan fazla yağların ve ödem yapılarının atılması amacı ile de kullanılmaktadır.Elektromanyetik bir yöntem olduğu için bu yöntemin kalp pili kullanan hastalarda kullanılmaması gerekir. Bunun yanında Emslim tedavisinin uygulanması aşamasında hastaların tedavisinin daha başarılı olması amacı ile tedavi öncesinde gereken testlerin gerçekleştirilmesi önem taşır.Hamilelik esnasında uygulanmayan bu yöntem, genellikle kadın hastalarda istenmeyen kiloların verilmesi ve yağların hızlı bir şekilde eritilmesini sağlıyor.Tedavi sonrasında spor yapmış gibi kas elde etmek mümkün olduğu için hastalar tarafından talep edilmektedir.Emslim yöntemi aşırı kilolardan kurtulmak için yenilikçi bir tedavi olarak öne çıkıyor.Özellikle diğer yöntemlere nazaran daha başarılı ve insanların beklentilerinin daha hızlı karşılanması mümkün olduğundan hızlı sonuç almak isteyen hastalarda tercih ediliyor.Günümüzde spor yaparak kilo veremeyen hastalar, bu tür tedavileri yaklaşık 30 dakika süren seanslarla uygulanması nedeniyle de tercih ediyor.Farklı hasta gruplarında söz konusu çalışmaların yerine getirilmesi amacı ile Emslim birkaç seans halinde yapılıyor.EMSLİMuygulaması seanslar halinde düzenleniyor. Aynı zamanda haftada birkaç kez uygulanan seanslar sayesinde hastaların tedavi işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün oluyor.Emslim tedavisinde hastanın beklentilerinin karşılanması da önemli görülmektedir. Bu beklentilere göre seans sayısı ve toplam tedavi süresi hastayla birlikte hesaplanabiliyor.Hastanın durumuna ve beklentilerine göre bu tedavi yöntemi farklı sürelerde uygulanıyor. Genel olarak yarım saat süren seansların uygulama sayısına bağlı olarak, kilo vermek ve kas hücrelerini artırmak mümkün oluyor.Emslim tedavisinin ortaya koyduğu faydalar sayesinde insanların başarılı bir şekilde kilo vermesi mümkün. Özellikle aşırı kilolu insanlarda da farklı seans sayıları ile hedeflenen kiloya inilebiliyor.AĞRIYA yol açmaması özelliği ile ön plana çıkan bu yöntemin her aşamasıyla başarılı bir uygulama olduğu biliniyor. Emslim uygulamasında anesteziye gerek duyulmaması da tercih nedenlerinden biridir. Çeşitli hasta gruplarında hızlı sonuç almak adına birçok sağlık merkezinde uygulanmaktadır. Uygulamanın detayları ve ücretler hakkında bilgi sahibi olmak için sağlık merkezlerne başvurulmalıdır. Tedavi süreçleriyle ilgili bilgiler, internet sitelerinde de yer almaktadır.ORTALAMA bir hastada iki ya da üç seansta başarılı bir tedavi yapılır. Bunun yanında hastanın kilo verme özelliklerine bağlı olarak seans sayısının artması ya da azalması mümkündür. Günümüzde birçok farklı hasta grubunda kullanılan Emslim uygulaması sayesinde vücut form düzeyi yükseltilebilir.