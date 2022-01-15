Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Göz altı halka ve torbalarınızdan kurtulun
Giriş Tarihi: 15.1.2022 12:40

Göz altı halka ve torbalarınızdan kurtulun

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Göz altı halka ve torbalarınızdan kurtulun

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Serap Maden, göz altı, hayati bir sağlık sorununa neden olmasa da yarattığı estetik kaygılar bir çok insana kabus yaşattığını söyledi. Maden, özellikle ileri yaşta ortaya çıkan bu sorundan mezoterapi, gençlik aşısı ve ışık dolgusu gibi yöntemlerle kurtulmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Göz altındaki koyu halkalar ve göz altı torbaları, yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıktığını vurgulayan Dr. Serap Maden, "Yaygın kozmetik problemler olarak pek çok insan için rahatsız edici olabiliyor. Uyku düzeninin bozuk olması, uzun süre televizyon, bilgisayar, tablet, telefon ekranına bakma alışkanlığı, sigara ve alkol tüketimi, yetersiz ve dengesiz beslenme, su içme alışkanlığının yetersiz olması gibi faktörler göz altında koyu halkalara ve torbalanmaların oluşmasına ya da belirginleşmesine neden oluyor" dedi.

Uzm. Dr. Serap Maden, düzenli uyku, doğal beslenme ve bol su içmenin; cildin hızlı yaşlanmasına yol açan sigara ve alkolden uzak durmanın tüm cilde sağlık kattığı gibi gözaltındaki koyu halka ve torbalanmaların azalmasına da katkıda bulunduğunu ifade etti. Uzm. Dr. Maden, "Gözaltını uygun bir nemlendirici ile düzenli olarak nemlendirmek de koyu halkaları azaltacaktır. Genetik olarak sahip olunan koyu halkaları azaltmak için ve zamanın yıpratıcı olumsuz etkilerine karşı önlem almak amacıyla göz altına uygulanabilecek hem basit hem de etkili çeşitli kozmetik yöntemler de vardır" diye konuştu.

Bu kozmetik yöntemlerin başında mezoterapi geldiğini belirten Maden, "Mezoterapi uygulamasında; vitaminler, mineraller, amino asitler gibi besleyici maddeler içeren serumlar göz altındaki deri alanına çok ince uçlu enjektörlerle cilt altına enjekte ediliyor. Böylelikle cilt nemlenir, beslenir ve cildin ışıltı kazanması sağlanır. 7-10 gün aralıklarla yapılacak 4-6 seanslık bir uygulamayla etkin sonuçlar almak mümkündür. Kişinin ihtiyacına göre altı ay sonra tekrarlanabilir" şeklinde konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Göz altı halka ve torbalarınızdan kurtulun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA