Göz altı halka ve torbalarınızdan kurtulun

Göz altındaki koyu halkalar ve göz altı torbaları, yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıktığını vurgulayan Dr. Serap Maden, "Yaygın kozmetik problemler olarak pek çok insan için rahatsız edici olabiliyor. Uyku düzeninin bozuk olması, uzun süre televizyon, bilgisayar, tablet, telefon ekranına bakma alışkanlığı, sigara ve alkol tüketimi, yetersiz ve dengesiz beslenme, su içme alışkanlığının yetersiz olması gibi faktörler göz altında koyu halkalara ve torbalanmaların oluşmasına ya da belirginleşmesine neden oluyor" dedi.

Uzm. Dr. Serap Maden, düzenli uyku, doğal beslenme ve bol su içmenin; cildin hızlı yaşlanmasına yol açan sigara ve alkolden uzak durmanın tüm cilde sağlık kattığı gibi gözaltındaki koyu halka ve torbalanmaların azalmasına da katkıda bulunduğunu ifade etti. Uzm. Dr. Maden, "Gözaltını uygun bir nemlendirici ile düzenli olarak nemlendirmek de koyu halkaları azaltacaktır. Genetik olarak sahip olunan koyu halkaları azaltmak için ve zamanın yıpratıcı olumsuz etkilerine karşı önlem almak amacıyla göz altına uygulanabilecek hem basit hem de etkili çeşitli kozmetik yöntemler de vardır" diye konuştu.

Bu kozmetik yöntemlerin başında mezoterapi geldiğini belirten Maden, "Mezoterapi uygulamasında; vitaminler, mineraller, amino asitler gibi besleyici maddeler içeren serumlar göz altındaki deri alanına çok ince uçlu enjektörlerle cilt altına enjekte ediliyor. Böylelikle cilt nemlenir, beslenir ve cildin ışıltı kazanması sağlanır. 7-10 gün aralıklarla yapılacak 4-6 seanslık bir uygulamayla etkin sonuçlar almak mümkündür. Kişinin ihtiyacına göre altı ay sonra tekrarlanabilir" şeklinde konuştu.