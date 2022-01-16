14 yıllık sağlık sorunu 20 dakikada çözüldü!

Sivas merkezde yaşayan 29 yaşındaki Necmettin Resul Kündem 15 yaşından itibaren kulağında şiddetli ağrı yaşamaya başladı. Sivas'ta bir özel hastanede Kulak Burun Boğaz(KBB) Doktoru Doç. Dr. Kasım Durmuş, hastaya "Balon ile Östaki Borusu Genişletme'' işlemi yaptı. 14 yıldır sağlık sıkıntısı yaşayan genç hasta, 20 dakika süren işlem ile sağlığına kavuştu.

Çok şiddetli kulak içi basınç sorunları yaşıyordum diyen Kündem; "Örneğin rakım yükselmesi yada deniz seviyesi altına inilmesi durumlarında kulağımda şiddetli ağrılı bir durum oluşuyordu ve duyma kaybına yol açıyordu. Özelikle son zamanlarda sıkça dalış yaptığım için bununla daha sık karşılaşmaya başladım ve aynı şey sık seyahat ettim için uçakta da meydana gelmeye başladı. daha önce bir kaç doktorla görüşmeme rağmen bir sonuç alamamıştım. Yıllarca çektiğim dertten 20 dakikada kurtuldum, resmen mucize bunca yıl boşa uğraşmışım çektim acılarda cabası." ifadelerine yer verdi.