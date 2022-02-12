Kovid’de uzun süreli kalp hastalığı riski

ABD
'DE yapılan yeni bir araştırmada, Kovid-19'un uzun süreli kalp hastalıklarına yol açabileceği tespit edildi. Bilim insanları, Kovid-19 geçiren yaklaşık 154 bin kişiyle virüse yakalanmayan yaklaşık 5.6 milyon kişiye ait verileri karşılaştırdı. Nature
dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, Kovid-19 geçiren kişilerde yüzde 72 koroner arter
riski, yüzde 63 daha yüksek kalp krizi riski ve yüzde 52 daha fazla yüksek felç riski görüldü. Ayrıca, araştırmada, Kovid-19'un atlatılmasından sonraki bir yıl içinde söz konusu kişilerde ritim bozuklukları, kalp krizi, felç, iltihap, kanda pıhtılaşma ve koroner gibi kalp rahatsızlıklarına yüzde 4 daha fazla rastlandığı kaydedildi. ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 3 milyon, dünya
genelinde ise yaklaşık 15 milyon kişide kalp hastalıkları geliştiği tahmin ediliyor. AA