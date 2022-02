İnatçı yağlardan kurtulma yolları

Normal şartlarda fazla kilosu olan biri; muhtemelen kalori alımını azaltarak, porsiyon kontrolü yaparak, daha fazla hareket ederek, işlenmiş ve şekerli gıdalardan uzak durarak, egzersiz yaparak veya akşam belirli bir saatten sonra yemek yemeyerek kilo verebilir. Ancak, bu senaryo her durumda geçerli değildir. Çünkü, herkesin metabolizma hızı farklıdır. Bazen de insülin direnci gibi kilo vermenize engel olabilecek bir sağlık durumunuz olabilir veya vücudunuz yaptığınız diyete alıştığı için bir noktada kilo vermeyi ve yağ yakımını yavaşlatmış, hatta durdurmuş olabilir. Tüm çabalarınıza rağmen hayal ettiğiniz o bedene kavuşamıyor ve sonra pes ederek başa dönmek zorunda kalıyorsanız; bölgesel incelme sağlayan ve sıkılaştıran yenilikçi teknolojilerden yardım almanın zamanı gelmiş olabilir! Bilim dünyası, özellikle son 10 yılda büyük bir yol katetti ve gelişimini sürekli sürdürmeye devam ediyor. Sağlıklı bir beslenme programı ve düzenli egzersiz rutini her zaman için ilk seçenek olsa da vücuttaki inatçı yağlardan kurtulmak için teknolojiden pek çok farklı şekilde yararlanabilirsiniz.BÖLGESEL incelme; radyo frekans ve ultrasonik ses dalgaları gibi çeşitli teknolojiler ile sağlanabilmektedir. Radyo frekans enerjisi, cilt altını ısıtarak kolajen üretimini tetikleme mekanizması ile çalışır. Aynı zamanda cildi sıkılaştırarak yaşlanan cilt ile mücadele eder ve sarkmaları onarır. Ultrasonik ses dalgaları, yağ hücrelerini parçalayarak çalışır. Yarattığı titreşim ile yağ hücrelerini parçalar ve lenfatik sistem tarafından emilip vücuttan atılmasını sağlar. Ses ve ısı dalgalarını aynı anda kullanan ultrason teknolojisi, kolajen üretimini tetiklediğinden cilt gençleştirmeyi de destekler. Elektrik akımı yoluyla kas aktivasyonu sağlayan cihazlar da vardır. Bunlar, vücudu sıkılaştırmak ve kasları harekete geçirmek için oldukça faydalıdır. Egzersiz sırasında kasların çalışma prensibi ile oldukça benzer şekilde çalışan bu cihazlar, ultrasonik ses dalgaları ile yağları parçalayarak vücuttan atan cihazlar ile birlikte kullanılabilir, aynı anda hem bölgesel incelme hem de vücut sıkılaştırma etkisi sağlanabilir. Karın yağlarından kurtulurken, bir yandan da karın kaslarını sıkılaştırmak birçok kadının "hayır" diyemeyeceği bir şeydir. Yattığınız yerden vücudunuzun hem inceldiğini hem de kas kazandığını düşünün. İşte, bizim danışanlarımıza kombine işlemler uygulamamızın sebebi de budur.HEDEFİNİZ güzel ve yağsız bir vücuda sahip olmaksa, çeşitli teknolojileri kullanan cihazlar bu yolda en iyi yardımcılarınızdır. Temel olarak, kadınları hayal ettiği bedene kavuşturan iki tip cihaz türü vardır. Bunlardan biri, vücuttaki yağı parçalayarak idrar yoluyla atılmasını sağlayan bölgesel incelme cihazlarıdır. Diğeri ise kasları çalıştıran ve sıkılaşmayı sağlayan cihazlardır. Bu cihazlar, kilo kaybı vaat etmese de yağları parçaladıkları ve vücudu sıkılaştırdıkları için hem daha ince görünmenize yardımcı olarak hem de vücudun şekle girmesini sağlayarak sizi sağlıklı beslenmeye ve sağlıklı yaşamaya teşvik etmektedir.ULTRASONIKses dalgalarını kullanarak çalışan bölgesel incelme cihazlarının en önemli avantajı; yağ parçalama ve vücut sıkılaştırmaya ameliyatsız çözüm sunmasıdır. Ayrıca nereyi etkilemesi gerekiyorsa ultrason enerjisini tam olarak oraya gönderdiğinden, birikmiş inatçı yağlar üzerinde en etkili seçeneklerden biridir. Bu düşünce ile, biz de kendi fabrikamızda ultrason enerjisini kullanan bölgesel incelme cihazları tasarladık. İş ortaklarımızdan en yoğun talebin bu cihazlar olduğunu görüyoruz. Cildin alt katmanlarında ultrason enerjisini kullanan bu teknoloji, zamanla cildi sıkılaştırdığından sarkmaları azaltmada şaşırtıcı derece etkilidir. Aslında bölgesel fazlalığınıza bağlı olarak tek seansta bile 18 cm'e kadar incelmeler gözlemleyebiliyoruz. Ultrasonik ses dalgaları; yağ parçalama ve bölgesel incelme sağlamasının dışında, kolajen üretimini tetiklemesi ile de fonksiyonel bir kullanım sağlamaktadır. Kolajen, vücut tarafından üretilen bir proteindir ve birçok faktöre bağlı olarak zamanla azalır. Kolajen miktarı azaldığında, cilt elastikiyetini kaybeder, sarkmaya başlar ve yaşlanma belirtileri görülür. Kolajen üretimini tetiklemek, bu nedenle vücutta elastikiyet kaybının olduğu bölgeler için son derece önemlidir. Ultrasonik ses dalgaları, işte bu sürecin hızlanmasını sağlamaktadır.CİLT altında biriken fazla yağları parçalayarak lenfatik sistem tarafından emilmesini ve atık olarak vücuttan atılmasını sağlayan bu cihazlar; ilk seanstan itibaren daha sıkı, daha ince ve şekilli bir vücut sağlar. Bununla birlikte, tek seans genellikle yeterli değildir ve kişinin ihtiyacına göre tekrar seansları gerekir. Belirli aralıklarla tekrarlanan seanslar arasında, sizin nasıl bir beslenme ve yaşam tarzı uyguladığınız da son derece önemlidir. Çünkü cilt ve vücut için bir onarım süreci başlar ve sizin her zamankinden biraz daha farklı hareket etmeniz gerekir. Bu süreçte yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri, trans yağları ve işlenmiş karbonhidratları hayatınızdan çıkarmaktır. Ayrıca, danışanlarımıza her zaman bol su içmelerini, alkali beslenmelerini, alkol ve sigaradan olabildiğince uzak durmalarını ve mümkün olduğunca hareket etmelerini öneriyoruz. Bunları yapmak, ultrason enerjisi ile yağ yakma ve incelme sürecini hızlandırabilir. Dengeli beslenmek, cihazlar ile elde edilen başarıyı korumak ve kalıcı olmalarını sağlamak açısından ve hayatınızın geri kalanını sağlıklı geçirmek bakımından son derece önemlidir.