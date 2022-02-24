İnatçı yağlardan kurtulma yolları

Giriş Tarihi: 24.2.2022

Dengeli beslenmek ve spor yapmak sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır. Ama hayal ettiğiniz bedene kavuşmak için yeterli olmayabilir! Diyet ve düzenli egzersiz ile kilo vermek kaçınılmazdır; ancak bölgesel inatçı yağlarınız varsa ultrasonik ses dalgaları sayesinde cildi sıkılaştırıp yağları yakabilirsiniz