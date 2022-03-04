SABAH ÖZEL! Türk bilim insanından büyük başarı! Kullandığı yöntem en iyi proje ödülünü aldı

HEM YAKINI HEM UZAĞI GÖRECEKLER

Tek odaklı ve çok odaklı lens arasındaki fark nedir?

Tek odaklı lensler, çok iyi bir görme fonksiyonu sağlarlar ancak çoğu hasta için hem uzak hem de yakın da net bir görüş sağlayamazlar. Ameliyattan sonra tek odaklı lensleri kullanan hastaların genellikle uzak görüşü yeniden eski haline gelir ama yakın görüş için gözlüğe ihtiyaç duyarlar. Çok odaklı lensler kullanıldığında ise hastalar hem yakını hem uzağı görürler. Fakat geliştirdiğimiz yeni yöntemle tek odaklı lensi çok odaklıya dönüştürmek için artık bir seçeneğimiz var. Laboratuvar ortamında femtosaniye lazer uygulaması ile tek odaklı lensleri çok odaklı hale getiriyoruz. Yaygın kullanıma girmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu arada yöntemimiz dünyanın göz alanında en saygın bilimsel derneklerinden ESCRS'de en iyi proje ödülünü aldı.

LAZERİN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKIYOR

Tek odaklı lensler çıkarılıp çok odaklı lensle değiştirilemez mi?

Bu ancak zor ameliyatlarla mümkün. Yine daha onceki ameliyatta takılmış olan eski lensin üzerine yeni bir mercek de takılabilir, fakat bu da oturmuş bir ameliyat değil. Dolayısıyla lazerin önemi burada daha iyi anlaşılıyor. Çünkü lazer uygulaması ile göz içine hiç dokunmadan, tekrar göze yabancı bir madde koymadan lensi çok odaklı hale getirebiliyoruz.