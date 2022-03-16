Koronavirüste yeni şikayetlere dikkat! Soğuk hava yeni mutasyonlara davetiye çıkarıyor

Uzm. Dr. Betül Kaya, son dönemde belirtileri değişiklik gösteren koronavirüs hastalığı hakkında bilgiler verdi...

"Birçok hastada son dönemde baş ağrısı şikâyeti görüyoruz ancak benim klinik gözlemim diğer varyantlardan daha sık görülmediği yönünde. Yani Delta'da daha azdı, Omicron'da baş ağrısı daha fazla diyemem. Bir de sadece baş ağrısı değil de halsizlik, kırgınlık gibi veya boğaz ağrısı gibi semptomlara eşlik eden bir baş ağrısı oluyor."

BELE VURAN ŞİKÂYETLER BÖBREKLE KARIŞTIRILABİLİR

"Dahiliye uzmanı olarak genellikle hastaların bel ağrısı şikayetlerini böbrek ağrısı sandıklarına şahit oluyorum. Bu dönemde de aynı şekilde sırt ve bel ağrıları sık görüldüğü için hastalar 'Böbreklerim ağrıyor' diye başvuruyorlar. Ama tetkiklerde Covid sonrası böbrek fonksiyonları bozulan pek hastam olmadı."

"Diğer varyantlara göre daha ön plana çıkan gözlerde yanma şikâyeti görüyorum örneğin. Geniz akıntısı yoğun olarak görüyoruz. Daha çok üst solunum yolu enfeksiyonuna benzeyen şikâyetler daha ön planda. Ayrıca bazı hastalarda akciğer tutulumu olmamasına rağmen 'trakea' dediğimiz üst hava yollarına ait bir enfeksiyon sebebiyle yoğun öksürükler görülüyor."

OMİCRON'DA DA SİTOKİN FIRTINASI OLABİLİR

"Omicron diğer varyantlara kıyasla daha hafif geçiyor gibi görünse bile daha önce olduğu gibi genetik yatkınlığı olan hastalarda yine sitokin fırtınası ve yoğun akciğer tutulumu gördüğümüz de oluyor. Nasıl geçireceğimizi önceden bilemeyiz. Ayrıca Covid başladığından beri birçok farklı mutasyonla nasıl karşılaştıysak yeni mutasyonların olmaması için bir sebep yok."

SOĞUK HAVALAR YENİ MUTASYON RİSKİNİ ARTIRABİLİR

"Yeni varyantlar oluşabilir, virüs ne kadar çok yayılırsa mutasyon ihtimali de o kadar artar. Herkes kendisi ve yakınları için tehlikenin ortadan kalkmadığını bilmeli ve bireysel olarak hijyen, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine dikkat etmelidir. Tabii aşılanmayı da unutmamak lazım. Soğuk havalar bağışıklığımızın düşmesine sebep olur. Hastalıklara yakalanmamızı kolaylaştırır. Bu yüzden hastalığın kişiler arasında geçişi artacağı için bahsettiğim gibi yeni mutasyon oluşma riski artabilir."

STADYUMLARDA MASKESİZ BULUNMAYIN!

"Açık alanda kalabalık olmayan, sosyal mesafeyi koruyabileceğimiz yerlerde maske takmayabiliriz ancak mesafeyi koruyamayacaksak maske takmakta fayda var. Tabi ki hınca hınç dolu bir stadyum sosyal mesafeye uymayı zorlaştırır. Eğer bir stadyumda açık alanda olsak dahi maske takmadıysak, etrafımızda Covid pozitif olan birinin hapşırma veya öksürüğüyle Covid'e yakalanma riskimiz çok yüksek."