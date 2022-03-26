Ramazanda baş ağrısını tetikleyen besinlerden uzak durun

Ramazan
ayında, değişen beslenme alışkanlıkları ve uzun süren açlıklar nedeniyle gün içinde istenmeyen baş ağrıları yaşanabilir. Bu problem, özellikle çalışan kesimi bir hayli zorlayabiliyor. Böyle durumlarda ağrı kesici almadan da ağrıdan kurtulmak mümkün. İlaç almaya gerek duymadan basit yöntemlerle baş ağrılarından kurtulabilmenin yollarını Nöroloji Uzmanı Dr. Asuman Kaymaz
anlattı. Birçok kişi de bu baş ağrılarından kurtulabilmek için hiç düşünmeden ilaçlara başvuruyor. Fakat sık sık ağrı kesici alımı, vücut sağlığına ciddi zararlar verebiliyor. Öyle ki, sık ağrı kesici kullanımına bağlı olarak istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Hatta geçmeyen baş ağrılarının önemli bir kısmının kontrolsüz ağrı kesici kullanımından kaynaklandığı biliniyor. Toplumda en sık karşılaşılan şikayetlerden olan baş ağrısı, çeşitli hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkıyor. Pratik uygulamada en sık görülen baş ağrıları (yaklaşık yüzde 90) migren
, gerilim tipi
, küme baş ağrısı ve günlük süregelen migren gibi primer tipte olanlardır. Her yıl Ramazan ayında acil servis polikliniklerine sayısız baş ağrısı vakası müracaat ediyor.
Eğer hasta, açlık sonucu şiddetli migren atakları yaşıyorsa oruç tutarken dikkatli olmalı. Fakat açlık migreni etkilemez, hastaların oruç tutmaları herhangi bir problem yaratmaz. Bu hastalar, migren ağrısı sıklığına yönelik koruyucu tedavisini sürdürmek kaydıyla oruç tutabilir. Ancak ilaç alım saatleri Ramazana göre düzenlenmelidir. Kapalı mekanlarda uzun süre vakit geçirmek ve yapay ışıklara maruz kalmak baş ağrılarını tetikleyebilir. Hafif ve orta şiddetli ağrılarda açık havaya çıkılmalı, nefes ve gevşeme egzersizleri yapılmalıdır. Karanlık ve sakin odada kısa süreli bir uyku da ağrıyı gidermeye yardımcı olacaktır. Çoğunlukla baş ağrılarının altında sıvı eksikliği yatar. Vücut yeterli sıvıyı alamadığında kan yoğunluğu artar ve hücrelere oksijen iletimi daha ağır seyreder. Böylece kişinin ağrı eşiğinde düşüş yaşanır. Bunun önüne geçebilmek için iftar ve sahur vakitleri arasındaki süreçte bol bol su içilmelidir. Gerilim ağrılarında nefes ve gevşeme egzersizlerinin yanı sıra dikkati dağıtma egzersizleri de uygulanabilir. Dikkati dağıtma egzersizleri; müzik dinleme veya kişinin kendisini rahatlattığını önceden bildiği herhangi bir şeyle uğraşması şeklinde gerçekleştirilebilir.
BU ÜRÜNLERE DİKKAT!
Ramazan ayında yanlış beslenme baş ağrılarını tetikleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle olgunlaşmış peynir, sakatat, salam, sosis, hazır et ve tavuk suyu tabletleri, konserveler gibi migren ataklarını etkileyen ve şiddetini artıran gıdalardan kaçınmak gerekiyor.