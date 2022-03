Kilo verirken bunlara dikkat!

Günümüzde zayıflamak, yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku ve bazen hormonal sebeplerden dolayı maalesef oldukça zorlu bir sürece dönüşebiliyor. Hal böyle olunca zayıflama sürecini hızlandırmak için yanlış yollar tercih edilebiliyor. Kilo veya kilolu olmak durumu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Vücuttaki yağ oranı ise zayıflama sürecini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. O yüzden mutlaka zayıflama sürecine başlamadan önce elektronik ölçümleriniz alınmalıdır ve bu sayede yağ oranı, yağ kütlesi, vücuttaki kas kütlesi, iç yağlanma derecesi ölçülmelidir. Fakat bazen tüm çabalara rağmen vücutta yağlar dirençli olabilmektedir. Fazla kilolar fit bir görünüme kavuşmanın önündeki engel olmakla birlikte fiziksel ve ruhsal sağlığı da oldukça tehdit etmektedir. Kişiler, zayıflama sürecini hızlandırma maksadıyla üzerinde yeterince çalışılmamış, vakum enjeksiyon ve kimyasal kullanılan uygulamaları tercih edebiliyor. Bu tarz insan sağlığını göz ardı eden merkezlerin tercihi kilo vermek bir yana dursun bedenimizde geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle kilo verme sürecinde yeni nesil zayıflama uygulamalarını tercih etmeden önce yeterli düzeyde araştırma yapmak önemli. Son teknoloji kullanılarak uygulanan yöntemler için doğru adrese gitmek ilk ve belki de en önemli adım. Yeni nesil zayıflama uygulamalarını tercih ederken seçtiğiniz merkezdeki ilk görüşmeniz size en doğru fikri verecektir. Zira bu ilk görüşmede elektronik ölçümleriniz alınmıyorsa, kilo alıp verme süreçleriniz ve sizi rahatsız eden bölgeleriniz konuşulmuyorsa, yani özetle hikayeniz yeterince irdelenmiyorsa, doğru adreste olmayabilirsiniz. Neticede kilo problemi, insanların hayatını önemli ölçüde etkileyebilmekte. Tam da bu nedenle birçok insan, sağlık faktörünü göz önünde bulundurmaksızın bu alanda çalışmalar yapabiliyor. Zayıflamak isteyenlerin yapması gereken şey ise doğru şekilde araştırma yapmak. Seçtiğiniz merkezde hikayenizin yeterli ve doğru şekilde incelenmesi, işlem öncesi ve sonrası elektronik ölçümleriniz alınıyor olması ve sürecinizin doğru takip edilmesi oldukça önemlidir. Son teknoloji zayıflama uygulamalarının sağlığınızı tehdit etmemesinin önemini her yazımda vurguluyorum. Peki hangi uygulamalar sizi sağlığınızdan etmeden, konforlu bir şekilde inceltebilir? Buzla zayıflama son yılların en çok ilgi gören yöntemlerinden. Fakat elbette bu yöntemin doğru kişiler tarafından doğru şekilde uygulandığından emin olmak gerekiyor. Buzla zayıflama, masaj yöntemiyle buzlu bir başlık ile yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemidir. İlk seans itibariyle güzel sonuçlar veren ve ağrı morarma gibi yan etkileri olmayan bir uygulamadır. En büyük avantajı ise kişinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk seans itibariyle gözle görülür şekilde sonuç vermesidir. Uygulama sürecinde sağlıklı beslenmeye ve bol su tüketmeye dikkat etmek büyük ölçüde önem taşıyor. Yağlanma problemi olan her bölgeye uygulanabilen bu yöntem oldukça ciddi bir yağ kırma işlemidir. Bu nedenle seanslar 15 günde bir tekrarlanmalıdır. Elbette tek seansta mucizevi sonuçlar beklenmemelidir. İlk seans itibariyle 2 ile 4 cm arası incelme elde edilen bu yöntem düzenli şekilde uygulandığında şaşırtıcı sonuçlar almanızı sağlar. Vakum, enjeksiyon ve kimyasalın kullanılmadığı bu yöntem sayesinde deride bir deformasyon yaşanmaz. Kişi kilo almadığı sürece işlem kalıcıdır. Yağların vücuttan atılması içinse yapmanız gereken en önemli şey bol su tüketimidir."Ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum" diyen kişiler için bir çözüm yolu var mıdır? Elbette vardır çünkü metabolik blokajlar açılabilir. Blokaj açma, sırt bölgesine uygulanır. Ancak yağ kırma işlemi yağlanma problemi olan her bölgede uygulanabilir. Blokaj açma için haftada 1, en fazla 2 seans öneriyoruz. Yağ kırma işlemleri ise 15 günde bir uygulanmalı. Sebebi ise kırılan yağ miktarının oldukça yüksek oluşudur. Kırılan yağlar vücuttan dışarı atılmadan yeni bir yağ kırma işlemi uygulanmamalıdır. Bu süreçte bol su içilmeli.Son teknoloji ürünü yöntemler, buzla zayıflamayla sınırlı kalmıyor. Bir diğer yöntem ise oldukça yeni ve etkili. Ultrasonik ses dalgaları ve infrared buluşması, yağ hücrelerini selektif olarak hedefleyerek güçlü bir yağ kırma ve sıkılaşma etkisi yaratmada oldukça iddialıdır. İlk seans itibariyle danışanları şaşırtacak boyutta sonuçlar vadeden bu uygulama, günden güne daha çok tercih edilmektedir. Enjeksiyon, vakum, kimyasal kullanmadan sağlığınıza ve vücudunuza herhangi bir zarar vermeden sonuç odaklı ilerlemenizi sağlayan bir uygulamadır. İşleme başlamadan önce 4 saatlik bir açlık ile randevunuza gelmeniz gerekir. Elektronik ölçüler için 4 saatlik açlık doğru sonuçlar elde edebilmek için çok önemlidir. Seans öncesinde elektronik ölçülerin ardından mezura ölçüleriniz alınır. Akabinde seansa alınıyorsunuz. Seans süresi 30 dakikadır ve yağlanma problemi olan her bölgede karın, göbek, bacak hatta kol ve gıdı dahil uygulanabilir. İşlem ultrason seansı gibi masaj yöntemiyle uygulanır. Seansın hemen ardından normal hayatınıza dönebilirsiniz.Uygulamanın en önemli vaatlerinden birisi ise danışanı şaşırtmak. İlk seansın ardından elektronik ölçümleriniz yeniden yapılır ve kırılan yağ miktarı net şekilde tespit edilir. Bu işlemler tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanmalı. Yani sadece karın veya karın ve kol şeklinde birden fazla bölgede işlem uygulamak mümkün. Bu işlemin en büyük avantajlarından biri ise zayıflarken vücutta sarkmalara, çukurlaşmalara ve deformasyonlara sebep olmaması. Oysa ki günümüzde sıkça rastladığımız birçok yöntem vücutta geri dönüşü olmayacak hasarlar bırakabiliyor.