Kanseri yendiler bowlinge koştular

"Kansere Karşı Bowling Zamanı" projesiyle kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul Şişli'de bir AVM'nin bowling salonunda buluşan hastalar ve doktorları aktif bir yaşamın kanser tedavisindeki önemine dikkat çekti. Profesyonel ve lisanslı bowling sporcusu İstanbul Bowling Spor Kulübü oyuncusu 59 yaşındaki Özgül Türkkan, 5 ay önce meme kanserine yakalandı. Memorial Hizmet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Bülent Çitgez tarafından her iki memesinde de bulunan tümörler ameliyat ile temizlenen Özgül Türkkan, 20 yıldır profesyonel olarak oynadığı bowlingi hiç bırakmadan tedavisini sürdürdü. Kemoterapi seanslarını bowling maçlarına göre planlayan Türkkan, "Bowling hastalığımın tedavisini pozitif olarak yönetmemi ve hastalığı yenmemi sağladı. Sporun her çeşidi kanserin her çeşidinin tedavisinde olumlu etkisi var. Yapacağınız spor ile hastalığı unutun kanseri yenin" dedi.

"KANSER TEDAVİSİNDE SPOR ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR"

Prof. Dr. Bülent Çitgez ise erken teşhisin kanserin tedavisinde önemli katkıları olduğunu belirterek "Kanser günümüzde en sık görülen hastalıkların başında geliyor. Ancak erken teşhis ve doğru tedavi planlamaları ile bu hastalık başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Hastalara tedavi sürecinde moral ve motivasyonlarının yüksek olması için başta spor olmak üzere çeşitli etkinlikler yapmalarını öneriyoruz. Özgül Türkkan ve diğer kanser hastalarımızın spor yapması tedavilerinde önemli artılar sağladı" şeklinde konuştu.

"ÖNCE BİZ VARIZ VE KENDİMİZ İÇİN YAŞMALIYIZ"

Meme kanserini yenen Yadigar Toprak (48), hastalığını 2020 yılında öğrendi. Şu an kontrol aşamasında olan Toprak, iki göğsünden de ameliyat oldu. Sağ göğsünü kontrol ederken eline sert bir şey geldiğinde kitleyi fark ettiğini söyleyen Toprak, şunları söyledi: "Kızım sınava gireceği için tedavimi 3 ay erteledim. Sosyal medyada doktor araştırdım, Bülent hocayı buldum. Eşime ve çocuklarıma söyleme sürecim çok zordu. Hepsi çok üzüldü, ben zaten bitiktim. Beni hayata bağlayan şey yine ailem oldu. Arkadaşlarım inanılmaz destek verdi, kemoterapiden sonra beni evde tutmadılar dışarı çıkardılar. Ağır bir süreçti ama arkadaşlarım ve ailemle açık hava, yürüyüş, eğlenceyle atlattım. Buradan herkese küçücük bir işaret bile olsa muhakkak bir doktora görünüp tedavi olmalarını tavsiye ediyorum. 6 ayda bir mamografi çektirmeliler. Ben bu konuda geç kaldığım için çok kızgınım. Önce biz varız, kendimiz için yaşamalıyız ve ayaklarımızın üzerinde dimdik durmalıyız."

Fotoğraflar: Saffet AZAK