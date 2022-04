Kilo verme sürecini kolaştırmanın yolu su içmek

Yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku ve bazen hormonal sebeplerden dolayı günümüzde kilo alımı oldukça kolay ve yaygın. Kilo almak veya kilolu olmak kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Yağ oranı ise zayıflama sürecini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu yüzden zayıflama sürecine başlamadan önce detaylı bir şekilde elektronik ölçümler yapılmalı ve yağ oranınız, yağ kütlesi, kas kütlesi hatta iç yağlanma oranlarınız incelenmelidir. Sadece kiloyu veya mezurayı baz alarak sağlıklı bir takip ve zayıflama elde etmek mümkün değildir. Giden kiloların yağdan gitmesi temel hedef olmakla birlikte kas kaybı olup olmadığını takip etmek de oldukça önemlidir. Fakat bazen tüm bu çabalara rağmen yağlar direnç gösterebilir. Bu dirençli yağları eritmek için teknolojiden faydalanmak son yıllarda en çok tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor. Bu uygulamalarla kilo vermeye çalışırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus su içmek!Su içmek kilo verme süreçlerinde her zaman öncelikli koşul olmuştur. Kişilerin gün içerisinde hem sağlıklı kalabilmek hem de kilo verebilmek için bol su tüketmesi gerekmektedir. Son teknoloji ürünü uygulamalar devam ediyorken bol su tüketimi olmazsa olmazdır. Elbette tek koşul bu değildir. Sağlıklı beslenmek de süreç için büyük önem taşır. Program esnasında bol su tüketmek önemlidir çünkü uygulama esnasında kırılan yağ miktarı oldukça yüksektir. Kırılan yağlar 15 gün boyunca doğal yollarla metabolize edilerek vücuttan dışarı atılır. Gün içerisinde içilen su miktarı çayın ve kahvenin içerisindeki su miktarıyla hesaplanmamalıdır. İçmeniz gereken saf sudur. Bol su tüketimi ve doğru teknolojik uygulamalarla incelmek daha da kolaylaşır.BU süreçte önemli olan bir diğer konu da doğru merkez seçimidir. Bu uygulamalarla zayıflama kararı aldıktan sonra görüşmeye gittiğiniz merkezde öncelik daima sizin hikayeniz olmalıdır. Neden kilo aldığınız, nasıl beslendiğiniz, daha önceki zayıflama girişimleriniz, varsa sağlık sorunlarınız... Her biri üzerinde detaylıca durulması gereken hassas konulardır. Yapılan görüşme sonrası merkezde zayıflama sürecini başlatma kararı almanız halinde mutlaka elektronik ölçümleriniz yapılmalıdır. Yağ, kas oranlarınıza doğru şekilde bakılmalı ve size uygun bir program çıkarılmalıdır. Kısacası teknolojik yöntemlerle başlatacağınız zayıflama sürecinde en önemli konu, önce sağlık ilkesini benimseyen bir merkezi tercih etmek olacaktır.teknolojik yöntemlerden belki de en bilineni buzla zayıflama yani, masaj yöntemiyle buzlu bir başlık ile yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemidir. İlk seans itibariyle güzel sonuçlar veren ve ağrı morarma gibi yan etkileri olmayan bir yöntemdir. En büyük avantajı ise kişinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk seans itibariyle gözle görülür şekilde sonuç vermesidir. Uygulama sürecinde sağlıklı beslenmeye ve bol su tüketmeye dikkat etmek büyük ölçüde önem taşımaktadır.Yağlanma problemi olan her bölgeye uygulanabilen bu yöntem oldukça ciddi bir yağ kırma işlemidir. Bu nedenle seansların 15 günde bir tekrarlanması gerekmektedir. Elbette tek seansta mucizevi sonuçlar beklenmemelidir. İlk seans itibariyle 2 ila 4 cm. arası incelme elde edilen bu yöntem düzenli şekilde uygulandığında oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Vakum, enjeksiyon ve kimyasalın kullanılmadığı bu yöntem sayesinde deride bir deformasyon yaşanmıyor. Kişi kilo almadığı sürece işlem kalıcılığını koruyor. Yağların vücuttan atılması içinse yapmanız gereken en önemli şey bol su tüketimidir.DIRENÇLI yağların dışında kilo vermeyi zorlaştıran diğer önemli faktör de metabolik blokajlardır. Bu yöntem sayesinde metabolik blokajlar açılabiliyor. Blokaj açma, sırt bölgesine uygulanıyor. Bu işlem haftada bir, en fazla iki seans öneriliyor. Yağ kırma işlemlerinin ise mutlaka 15 günde bir uygulanması gerekiyor. Sebebi ise kırılan yağ miktarının oldukça yüksek oluşmasından kaynaklanıyor. Kırılan yağlar vücuttan dışarı atılmadan yeni bir yağ kırma işleminin uygulanmaması önem taşıyor. O yüzden bu süreçte bol su tüketimi en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.ELBETTE son teknoloji ürünü yöntemler bununla sınırlı kalmıyor. Ultrasonik ses dalgaları ve infrared ile yağ hücrelerini selektif olarak hedefleyerek güçlü bir yağ kırma ve sıkılaşma etkisi yaratan yöntem de etkili sonuç veriyor. İlk seans itibariyle farkı hissettiren bu uygulama günden güne daha çok tercih ediliyor. Enjeksiyon, vakum, kimyasal kullanmadan sağlığınıza ve vücudunuza herhangi bir zarar vermeden sonuç odaklı ilerlemenizi sağlıyor. Bölgesel veya genel olarak, yağlanma problemi olan her bölgeye; karın, göbek, basen hatta kol ve gıdı dahil uygulanabiliyor. Bu işlemin en büyük avantajlarından biri ise zayıflarken vücutta sarkmalara, çukurlaşmalara ve deformasyonlara sebep olmamasıdır. Oysa ki günümüzde sıkça rastladığımız birçok yöntem vücutta geri dönüşü olmayacak hasarlar bırakabiliyor.