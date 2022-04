Kırmızı ve mor meyveler selüliti önlüyor

Yeterli kolajen alımının cilt sağlığı üzerindeki olumlu etkileri biliniyor... Selülitten korunmak için de önemli olduğunu belirten Diyetisyen Edanur Usta, "Kırmızı- mor meyveler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, süt ürünleri, kemik suyu ve avokado kolajen kaynaklarındadır. Özellikle 25 yaşından sonra vücutta kolajen üretiminin azalmaya başladığı göz önünde bulundurulursa, bu besinlerden yeterli kolajen alımının sağlanması, ek olarak kolajen takviyelerinin alınması ihmal edilmemelidir" dedi. Selülitin ergenlik sonrası kadınların yüzde 85-98'ini etkileyen, lokalize bir cilt yüzeyi düzensizliği olduğunu ifade eden Usta, "Selülit psikososyal etkilerle birlikte fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığı da bozabilir" diye konuştu.Selülitin temelinde birçok faktör yatabileceği gibi özellikle kadınların bağ ve yağ dokularındaki anatomik ve yapısal değişikliklerin ana faktör olduğunun kabul edildiğini dile getiren Usta, selülite neden olabilecek diğer faktörleri ise şöyle sıraladı:Dolaşım bozukluklarıHormonal değişikliklerGenetik yatkınlıkKötü beslenmeSağlıksız bir yaşam tarzıBirikmiş toksinlerKilo almakHareketsizlikGebelik Selülitin en önemli belirtisinin yumrular ve çukurlar olduğunu belirten diyetisyen, uyluk, kalça ve karın bölgesinde görüldüğünü vurguladı. Selülitten korunmak için ağırlık kontrolünün sağlanması, egzersizler, masaj ve çeşitli topikal ajanların yanı sıra oral takviyeler ve fonksiyonel gıdalar gibi önlemler alınabilir. Usta, "A,C ve E vitamininden zengin gıdaların tüketimi bu konuda oldukça önemlidir. Turunçgiller, sert kabuklu meyveler (Ceviz, çiğ fındık, çiğ badem vs.) balık, az yağlı süt ürünleri antioksidanca zengin kaynaklardandır. Ayrıca günlük içilen 2-3 fincan kahve selülit oluşumuna neden olmaz" diye ekledi.Zengin bir C vitaminidir.İçeriğindeki kateşin adı verilen antioksidanlar kolajenin parçalanmasını azaltmaya yardımcı oluyor.İçeriğinde Omega-3 doymamış yağ asitleri bulunmaktadır.İçeriğindeki kapsaisin maddesinin metabolizmayı ve dolaşımı arttırdığı gösterilmiştir. Yavaş bir dolaşım selülit oluşumunda rol oynar.Kolajen üretimini artırmaya yardımcı olabilecek C vitamininden zengindir. Brokoli ayrıca indol adı verilen bitki besinleri açısından da zengindir. İndollerin dolaylı olarak selülit azaltıcı etkilerinin olduğu çalışmalarda gösterilmiştir.Kronik stres, selülit görünümünü kötüleştirdiği gösterilen adrenalin ve kortizol üretimini önemli ölçüde artırır.Keten tohumu zengin bir lignan kaynağıdır. Lignanlar, vücutta selülit görünümünü azaltan bileşenlerdendir.Su, yeşil çay, papatya çayı.