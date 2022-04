Balın Cilde Faydaları Nelerdir? Yüze Bal Sürmek Ne İşe Yarar, Sürülür Mü, Nasıl Uygulanır?

Bal üretimi sanıldığından da zordur. İyi bir balın ortaya çıkması için arıların gece gündüz çalışmaları gerekmektedir. Bal üretiminde ½ kg ham nektarı toplamak için 900 bin arının bir gün boyunca çalışması gerekir. Bu yönüyle çok kıymetli bir besin olan bal uzun yıllardır doğal ilaç görevi de görmekte ve insanlar tarafından çok kıymet verilmektedir. İnsanın hem iç hem dış sağlığı için mucizevi etkiler gösteren bal, boğaz ağrılarından kanser riskine, saçlardan cilt sorunlarına kadar geniş ölçekte büyük etkiler gösteren çok büyük bir üründür. Peki, balın faydaları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Balın cilde faydaları nelerdir?

Bal iç rahatsızlıklara fayda vermekle birlikte özellikle cilt sağlığı için kullanılan doğal bir ilaç görevi görmektedir.

B vitamini bakımından zengin olan bal, cilde parlaklık verir.

İçerdiği enzimler sayesinde doğal bir nemlendirici olarak görülen bal, kuru ciltlerin nemlenmesine yardımcı olarak cildi yumuşatır.

Ciltteki aşırı yağlanmaya etki eden bal sivilce ve akne sorunlarına da birebir çözüm sağlamaktadır.

Güçlü bir antioksidan olan bal sayesinde cilt kırışıklıklardan ve ince çizgilerinden arınır.

Doğal bir antiseptik ve nemlendirici etkisi olan bal yara izleri, iltihapları tedavi ederek hasarlı cildin onarılmasını sağlar.

Yanıklara da iyi gelen bir özelliği olan bal yanıklara bağlı iltihapları giderir ve güneş yanıkların da giderilmesinde yardımcı olur.

Yüze bal sürmek ne işe yarar?

Cilde büyük faydaları olan bal özellikle yüz tedavilerinde de sıklıkla kullanılan bir üründür. Bal özellikle cilde sürüldüğünde sivilce ve aknelerin azalmasına yardımcı olur. İltihap ve yaralarda sıklıkla tercih edilen bir ürün bal yüzde oluşan iltihap ve yaraların giderilmesinde oldukça etkili doğal bir ilaçtır.

Cilt lekelerinin giderilmesinde de faydası olan balın özellikle güneş lekelerinin azalmasında etkisi yüksektir. Balın yüz için en önemli özelliklerinden biri de doğal nemlendirici olmasıdır. Nemlendirici olma özelliği sayesinde yüz için bal kullanımı cildin nefes almasına ve rahatlamasına yardımcı olur.

Bal cildi güzelleştirir mi?

Bal ciltteki yara, iltihap, sivilce, akne, iz, leke vb. birçok sorunun giderilmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Ayrıca doğal nemlendirici olma özelliği sayesinde cildin nefes almasını sağlar. Doğal bir antioksidan olan bal içerdiği vitaminler sayesinde de cilde gerekli vitaminleri de sağlamış olur. Bu yönüyle bal ciltteki görülen her türlü sorunu aza indirdiğinden cildin güzelleşmesinde de büyük katkısı olan doğal bir üründür.

Bal cilt lekelerine iyi gelir mi?

Balın cilt sağlığı için ne kadar önemli bir ürün olduğu artık herkesçe bilinen bir gerçektir. Vitamin bakımından zengin ve antiseptik özelliğe sahip olması nedeniyle balın cildin güzelleşmesinde çok büyük katkıları vardır. Bal, içerdiği hidrojen peroksit sayesinde, cilt lekelerine iyi gelir. Cilt hücrelerini yenileyerek cilde daha canlı ve dengeli bir görünüm kazandırır. Güneşten kaynaklanan yanık lekelerinin giderilmesinde de balın büyük bir etkisi bulunmaktadır.

Bal cilde nasıl uygulanır?

Balı cilde uygulaman önce yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi de doğru nal kullanımıdır. Günümüzde balların içerisine şeker eklenerek balın doğallığı azaltılmaktadır. Bal ne kadar doğal olursa vücuda göstereceği etki de o kadar fazla olur. Marketlerden alınan ballar işlenmiş olduğundan fayda yerine vücuda zararları da dokunabilmektedir. Bu bakımdan güvenilen yerlerden bal tedarik etmek oldukça önemlidir.

Doğru bir bal seçiminden sonra balın cilde en iyi uygulanma şekillerinden biri de balı hiçbir şey ile karıştırmadan saf hali ile cilde uygulamaktır. Yüz ve çevresine masaj yaparak bal sürmek dolaşımı hızlandırarak emilimi artırır ve cilde oldukça yarar sağlar. Bal sürüldükten kısa bir süre sonra ılık su ile cildinizi durulayarak bu işlemi düzenli olarak tekrar edebilirsiniz.

Bal tek başına kullanılacağı gibi farklı doğal ürünlerle de kullanımı mümkündür. Özellikle sivilceli ciltler için bal, tarçın ve zerdeçalı birlikte kullanabilir, lekeler için ise limon suyu ve balı karıştırarak izlerin azalmasına yardımcı olabilirsiniz. Aynı zamanda sivilceler için bal ve karbonat karşımı da denebilecek kürlerden biridir.

Ancak unutmamak gerekir ki her cildin kendine has özellikleri vardır. Her şifalı ürün her insana iyi gelmeyebilir. Bundan dolayı doktor kontrolünden yapılacak olan uygulamalar daha sağlıklı ve verimli olacaktır.