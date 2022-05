Genital estetik tedavileri

Doğumlar, hormonal değişiklikler ve yaşlanma süreçleri kadınların cinsel organlarında değişiklikler olmasına yol açar. Bir kadının yaşam kalitesini etkileyen değişikliklerin başında vajinal gevşeklik, idrar kaçırmalar vajinal kayganlığın kaybı ve buna bağlı olarak cinsel ilişkide ağrı, cinsel uyarılma hissinde azalma ve labia majörlerin (dış dudaklar) tonusunun kaybı yer alır. Genital gençleştirme sadece görünüş açısından uygulanmaz; ağrılı cinsel ilişki veya stres üriner inkontinans gibi vajinal doku gevşekliğinin neden olduğu sorunları hafifletmek için de tercih edilmektedir. Kadınların cinsel bölgelerinde oluşan olumsuz değişiklikleri tedavi etmek için geliştirilen cihazlar, kolajen sıkılaşmasını sağlamak için radyofrekans veya lazer enerjisi kullanır. Dolgu maddeleri bazen klitorise ve G-noktasına enjekte etmek için kullanılır.Dış dudaklar gerginliğini ve hacmini kaybedebilir. Eğer gevşeklik çok fazla ise ameliyatla fazla deriyi çıkartmak gerekebilir. Sorun hacim kaybıysa, kaybedilen dolgunluğu yeniden oluşturmak için her iki tarafa yağ veya dolgu maddesi enjekte edilebilir. Fazla deri veya hacim kaybı aşırı boyutta değilse, radyofrekans veya lazer enerjisi labia majora derisini sıkılaştırabilir ve hemen ortaya çıkan gözle görülür bir değişim meydana gelir. Hyalüronik asit; doku hidrasyonunu, elastikiyetini ve dolgunluğunu artıran doğal olarak oluşan bir biyopolimerdir. Labia majörlerin hyalüronik asit infiltrasyonu, hastaya yatış gerektirmeyen kısa süren bir işlem olmasının yanı sıra önemli bir gençleşme sağlar. Tedavi çok güvenlidir ve tekrarlanabilir. İşlem sırasında bölge lokal anestezi ile uyuşturulur. Daha sonra her bir labiaya yüzeysel olarak küçük bir kanül sokulur ve dolgu enjekte edilir. Hacim kaybı ve var olan asimetri anında düzeltilir. Daha sonra dolguyu yeniden şekillendirmek ve dağıtmak için dudaklara hafifçe masaj yapılır. Labialardaki tüm prosedür 15-30 dakika sürer ve etkisi anında görülür.Gebe olan kadınlara yapılmaz.Enjeksiyon bölgesinde aktif inflamasyon veya enfeksiyon olanlara yapılmaz.Genital kanseri olanlara yapılmaz.Hyalüronik asite karşı alerjik reaksiyon öyküsü olanlara yapılmaz.Vulva ve vajinayı etkileyen otoimmün hastalıkları olanlara yapılmaz.Hamilelik ve vajinal doğum, vajinal sıkılığın kaybolmasına neden olabilecek travma ve gerilmeye neden olabilir. Birden fazla çocuk doğurma, iri bebek doğurma, forseps veya vakumla doğum yapma, çoğul gebelikler ayrıca menopoz vajinanın esnekliğini kaybedip gevşemesine yol açar.Cinsel ilişki ile duyu kaybı ve cinsel tatminin azalması olur. Vajinal gevşeklik kadın cinsel işlevi, beden imajı ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır.1 Stres üriner inkontinansı azaltır.2 Vajinal kuruluk hafifler.3 Hem hasta hem de partneri için cinsellik sırasındaki hissi iyileştirir.4 Sporda veya günlük hayatta labiyumlarda sarkmalar nedeniyle gelişen tahriş hissini azaltır.5 Cinsel organlarda görünüşü daha çekici hale getirir.Kendikanınızdan alınan Platelet Rich Plasma (PRP) veya hyalüronik asit içeren dolgu maddeleri, klitoris ve vajina içinde üretraya yakın olan Grafenburg noktasına (G-Spot) enjekte edilir. Orgazmı iyileştiren bu yöntem, senede 1-2 kez tekrarlanır. Yapılan araştırmalar hiç orgazm olamayan kadınlarda yardımcı olmadığını fakat orgazm olabilen kadınlarda etkili olduğunu göstermiştir. Her enjeksiyon bazı riskler içerir, ancak prosedürün güvenli olduğu konusunda çoğu uzman hemfikirdir. Hyalüronik asit, dudaklarınız ve göz çevreniz gibi hassas bölgeler için de kullanılır ve bugüne kadar G-spot enjeksiyonu olan birçok kadın arasında ciddi bir komplikasyon bildirilmemiştir.Vajinalkasları sıkılaştırmak için, pelvik taban eğitimi ve Kegel egzersizleri düzenli olarak yapılmalıdır. Gevşekliğin ileri boyutta olduğu kadınlara uygulanan cerrahi vajinoplasti, yüksek bir hasta memnuniyeti oranına sahiptir. Daha fazla çocuk sahibi olmayı planlayan, gevşekliği aşırı olmayan veya ameliyat olmak istemeyen kadınlar için lazer veya radyofrekans (RF) enerjisi kullanılan, cerrahi olmayan seçenekler uygundur. Hem lazer hem de radyofrekans, dokuları ısıtarak kolajen oluşumunun artmasına neden olur. Bu tedavi yöntemleri vajinal sıkılaştırmayı ve kadının cinsel işlevini iyileştirmektedir. Vajinal kayganlığı da artırdığına dair yayınlar vardır. Yaş, hormonal değişiklikler veya kanser için radyasyon tedavisi gören hastalar, ağrılı cinsel ilişki esnasında vajinal kayganlık kaybı yaşayabilirler. Vajinal kayganlık hem lazer hem de RF tedavileriyle düzelir. Lazer ve radyofrekans enerjisi, hafif stres üriner inkontinansın (SUİ) tedavisine yardımcı olur, ancak daha önemli idrar sızıntılarına ameliyat gerekebilir. Tedavilerin gerçekleştirilmesi tipik olarak 15 dakikadan az sürer ve uygulama anestezi gerektirmez. İşlem sonrasında kadın hastalar hemen normal yaşantısına dönebilir. Uygulamanın etkisi 1 yıla kadar sürer.