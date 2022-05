Vitamin ve mineral eksiklikleri kadın sağlığını olumsuz etkiliyor

Op. Dr. Özlem Özyılmaz, kadınların sağlıklı bir yaşam sürmesi ve olası jinekolojik hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenleri anlattı.

İşte hangi vitamin eksikliği hangi kadın hastalıklarına neden olabiliyor:

*D Vitamini eksikliği Çikolata Kisti ve Miyom oluşumuna zemin hazırlıyor

D vitamini, insan sağlığı için hayati öneme sahiptir. D vitamini organizmada sınırlı olarak üretilip depolanmaktadır; güneşten gelen ultraviyole B ışınları en güçlü D vitamini kaynağı oluşturmaktadır. Kadınlarda D vitamini düzeyinin düşük olması; adet sancısı (primer dismonore), polikistik over sendromu (PCOS), endometriozis (çikolata kisti), miyom, erken yumurtalık yetmezliği (POF), kısırlık (subfertilite) ve over (yumurtalık) kanserinin de dahil olduğu çok çeşitli jinekolojik rahatsızlığa neden olabilmektedir. Özellikle D vitamini eksikliği ve obezite yan yana geldiğinde miyom sıklığı artmaktadır.

*B12 Eksikliği idrar kaçırma ve cinsel isteksizliği tetikliyor

B12 vitamini özellikle sinir hücrelerinin büyümesi ve tüm hücrelerin tamirinde önemli rol oynamaktadır. B12 vitamin eksikliğinin en belirgin zararı sinirler üzerinde ciddi boyutlarda tahribata yol açarak kalıcı sinir sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. B12 eksikliği ciddi boyutlara ulaşan vakalarda sinir sistemindeki bu tahribata bağlı olarak idrar kaçırma sorunu ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca cinsel performans kaybı, adet düzensizlikleri B12 vitamin eksikliğinin yol açtığı diğer sorunlardır.

*Adet düzensizliği ve halsizliğin nedeni 'Demir' eksikliği olabilir!

Demir eksikliği, vücutta yeterli miktarda demir minerali bulunmadığında ortaya çıkar. Bu, kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) sayısının azalmasına ve 'kansızlık' ya da 'anemi' dediğimiz bir duruma yol açar. Vücuttaki demir seviyesinin azalması; demir emiliminde bozukluk gibi nedenlerin yanı sıra anormal ve şiddetli adet kanamalarına da bağlanabilir. Dolayısıyla anemi nedeni araştırılırken kadınların adet döngüsündeki anormallikler sorgulanmalı ve uygun tedavi prosedürü uygulanmalıdır. Tedavide, hormonal doğum kontrolü, demir takviyesi gibi yöntemler önerilebileceği gibi şiddetli vakalarda rahimde yapılacak bazı cerrahi işlemleri içeren operasyonlar da önerilebilir.

*C Vitamini jinekolojik kanserler ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruyor

Antioksidan vitaminlerden bir tanesi olan C vitamini, enfeksiyon hastalıkları ve kansere karşı korunmada, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli görevlere sahiptir. Antioksidan özelliğe sahip olan C vitamini, serbest radikallerle tepkimeye girer ve bunları nötralize eder. Sonuç olarak serbest radikallerin hücrelere genetik anlamda zarar vermesini önler. Kadınlar sağlığı açısından önemi ise jinekolojik kanserler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyucu etkisidir. Ayrıca son yapılan araştırmalar, C vitaminin gebelik zehirlenmesini (preeklampsi) önlemede yardımcı olduğunu ve amniyotik kesenin oluşmasına katkı sağladığını da göstermektedir.

*A vitamini eksikliği erken doğuma Kalsiyum eksikliği erken menapoza neden oluyor

A vitamini diş, cilt ve yumuşak dokuların oluşmasına yardımcı olur. Ayrıca göz retinasına renk veren pigmentleri üretmesiyle birlikte göz sağlığı için de önemli rol oynar. A vitamini eksikliği ise bahsettiğimiz sistem ve organların çok daha ötesinde bir tahribata neden olabilmektedir. Yeterli seviyede A vitamini alınmadığında, birçok insan kısırlık sorunuyla karşılaşmaktadır. Özellikle çocuk yaştaki A vitamini eksikliği, ileriki yaşlarda birçok çiftin çocuk sahibi olmasında ciddi engel teşkil etmektedir. Öte yandan gebelik süresince A vitamininin eksikliği, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve karaciğer yetmezliğine yol açabilmektedir. Adet döngüsünün 40 yaşından önce kalıcı olarak kesilmesi durumu olan erken menopoz uzun vadede infertilite (kısırlık), osteoporoz, kardiyovasküler hastalıklar ve felç gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Dolayısıyla bu yıkıcı etkiyi geciktirmek için erken menapoza karşı önlem almak gerekiyor. Yapılan çalışmalar, gıda kaynaklarından en çok kalsiyum alan kadınlarda, erken menopozun yüzde 13 oranında daha az gözlendiğini göstermektedir. Kalsiyum açısından zengin besinlerin tüketilmesi ve gerektiğinde takviye alınması doğru olacaktır.

*Folik Asit eksikliği kusurlu doğuma yol açabilir

Folik asit, birçok gıdanın içeriğinde doğal olarak veya çeşitli takviye ürünlerin içerisinde bulunur. Hücre bölünmesinde önemli fonksiyonlarda rol alması nedeniyle hamilelik, bebeklik ve ergenlik gibi hızlı büyüme dönemlerinde yeterli düzeyde tüketilmesi son derece önemli bir vitamindir. Özellikle hamilelerde folik asit eksikliği, spina bifida ve anensefali gibi nöral tüp düzensizliklerine yol açabilmektedir. Folik asit içeriği bakımından zengin olan baklagiller, kuşkonmaz, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, kuruyemişler, dana karaciğeri, tropikal meyvelerin tüketilmesi folik asit düzeylerinin korunması için önemlidir.