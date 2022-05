Güneşe karşı saçlarınızı güçlendirin

Herkes saçlarının canlı, parlak ve güçlü görünmesini ister. Ancak özellikle sıcaklıkların arttığı yaz dönemlerinde güneşe uzun süre maruz kalmak, saçların zayıflayıp kurumasına neden olabiliyor. Bir de bunun üzerine havuz veya deniz suyu ile temas eden saçlar daha fazla yıpranıp vitaminsiz kalabiliyor. Bu nedenle yaz mevsiminde de saç bakımına özen göstermek gerekiyor. Peki, yaz aylarında saç sağlığı nasıl korunabilir?Beslenme, sağlığın her aşamasında etkilidir. Sağlıklı, parlayan ve gür saçlar için yeterli derecede protein almak gerekir. Et, yumurta, süt ve balık proteini bol miktarda barındıran besinlerdir. Hekimler olarak, saçınızın demir ve bir çeşit mineral kaynağı olan ferritin ihtiyacını karşılaması için haftada en az bir kere kırmızı et tüketmesini öneriyoruz. Saçınız için en önemli öğünler, kahvaltı ve öğlen yemeğidir. Ayrıca beslenmenin meyve, sebze ve tahıl açısından da zengin olmasına özen gösterilmelidir. Böylelikle saçlarınız yeterli miktarda mineral ve vitamin alır. Demir açısından zengin gıdalar saçları güçlendirir, dokusunu geliştirir ve büyümesini uyarır. Bol bol yağsız et, balık, az yağlı peynirler, yumurta akı, ıspanak ve soya tüketin. Meyve, fındık, sebze ve tahıl da beslenme düzeninizde mutlaka yer almalıdır.IV Nutritions destekli saç tedavisinde kişiye özel hazırlanan vitamin bazlı serum vücuda damardan direkt olarak uygulanıyor. Vitaminlerin serum formunda damardan verilmesi, saçı besleyen kılcal damarlara yoğun bir şekilde içeriğin ulaşmasını sağlıyor. Kılcal damarlardan ihtiyaç duyduğu vitaminleri alan kökler güçlenirken saç telleri kısa süre içinde sağlıklı, parlak ve canlı bir görünüme kavuşuyor.İSTERsaç kurutma makinesi ister maşa isterseniz saç düzleştiricisi kullanıyor olun; tüm saç aletlerinizi olabildiğince düşük ısılarda çalıştırarak saçlarınızda ısıdan dolayı meydana gelebilecek olumsuz etkileri minimuma indirin. Aynı zamanda denize ya da havuza girmeden önce saçlarınızı soğuk su ile yıkayın. Çıktıktan sonra da saçlarınızı yıkayıp klor ya da deniz tuzundan arındırın. Güneşlenirken şapka kullanmayı ihmal etmeyin. Şapka takmak, saçları doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmaktan koruyan en pratik yöntemdir.DENİZDEN veya havuzdan çıktıktan sonra özellikle saç uçları birbirine karışır. Saçlarınızı açmak için nazik davranmalı ve doğru tarağı seçmelisiniz. Islak saçlarınızı önce bir havlu ile nazikçe kurulayın ardından geniş dişli tarak yardımıyla hafifçe tarayın.vücudun nem dengesini sağlar ve cildi nemlendirir. Aynı şey saçlarınız için de geçerlidir. Bol su tüketimi ile sağlıklı saçlara kavuşmanız mümkündür. Nemini kaybeden saçlar, cansız ve sönük bir görünüme ulaşır. Bunun en büyük nedeni ise saçların ihtiyacı olan bakımı yapmamaktır. Tıpkı cilt gibi temizleme, nemlendirme ve maske rutinlerine ihtiyaç duyan saçlarınıza canlandırıcı bakım için yapmanız gereken nem bakımı uygulamaktır. Aynı zamanda denizden veya havuzdan çıktıktan sonra saçlarınızı arındırmak için mutlaka yıkamalı veya bakım kremi uygulamalısınız..GÜNEŞE çıkmadan önce saçlarınıza süreceğiniz UV koruma faktörlü saç bakım ürünleri sayesinde saçınızın daha az yıpranmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda saç renginize ve özelliklerine göre içerikler tercih ederseniz koruma kalkanınız daha güçlü ve etkili olur.