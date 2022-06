İpek kozadan saçlara gelen sağlık

Gür ve parlak saçlar, gerek kadınlar gerekse erkekler için güzelliğin altın kurallarından biridir. Siz de birkaç basit ama bir o kadar da etkili adımlar ve doğru tüyolarla saç bakımınızı ve saç şekillendirmeyi daha kolay ve kusursuz bir hale getirebilirsiniz. Basit bir detay olarak görünse de toka tercihi, saç kalitesini etkiliyor. Saça tutunan, çabuk dolaşan lastiklerden; çok sıkı tel tokalar ve saçı büken metal parçalar kullanmamalısınız. Standart tokalara göre ipek saç tokaları daha esnek ve yumuşaktır. İpek saç tokası diğer saç tokası çeşitlerinin aksine yazın saçlarınızı terletip rahatsız etmez. Hatta doğallığı sayesinde yaz aylarında da saçlarınızın hava almasını sağlar. Böylelikle diğer tokaların aksine, ipek tokalar saç yıpranmalarını ve kopmalarını da en aza indirir.İster düz, ister dalgalı veya kıvırcık saçlarınız olsun, saçlarınızın hacmini yitirebilirsiniz. Gerek kadınların gerekse uzun saçlı erkeklerin saçları topluyken uyumaları, saç köklerini biraz daha kaldırır ve hacim oluşturur. Bu, gece boyunca saatlerce saçlarınızın üzerinde yattığınız için daha uzun süre hacimli olması anlamına gelir. Bu yöntem kuru ve ıslak saçlar için de eşit derecede etkilidir. İnce telli saçlarınızı hacimli göstermek içinse ipek bir toka kullanmak işe yarayacaktır. İpek kozadan yapılan tokalar, diğer saç tokalarının neden olabileceği sürtünmeyi, gerilimi ve kırılmayı azaltır. Saçlara değen her bir şeyin saç tellerine büyük etkisi bulunuyor. Yani kullanılan şapkalardan havluya ve yastık kılıfına kadar her yüzeyin saçlara dost olması gerekiyor. Saç tellerine farkında olmadan zarar vermemek için mikro fiber ürünler ve ipek dokular kullanılmasını öneriyoruz. Bukleleri bozan ve kabartmaya neden olan tarama işlemi yerine hafifçe havluyla kurutun. Bambu ürünler, pamuktan daha yumuşak ve daha emicidir. Böylece saçlarınız daha kısa sürede kurur ve bukleli saça sahipseniz daha düzgün şekil alır.SAÇ kalitesini belirlemede başlıca etkenlerin başında şampuan ve saç kremi geliyor. Şampuanın saç diplerine, saç kreminin de saç boylarına ve uçlarına uygulanması gerektiği unutulmamalı. Seçilen ürünlerde olabildiğince doğal, sülfatsız formüller kullanmaya özen gösterin; saçlarınızı birkaç günde bir yıkayarak saç derinizdeki yağların kökleri beslemesine izin verin.SAĞLIKLI saçlar için gün aşırı olacak şekilde haftanın üç günü saçlarınızı yıkamanız yeterli olacaktır. Çünkü saçların her gün yıkanması, şampuan ve bakım ürünlerinin kullanılması saç kökleri ile derisinin kurumasına neden olabiliyor. Saçlarınızın sağlıklı olabilmesi için saç köklerinin vücudun doğal salgıladığı yağlanmaya ihtiyacı var. Her gün yıkanan saçlarda bu yağlanma ve nem dengesini sağlama süreci sürekli dışarıdan müdahale görerek aşırı suya maruz kaldığı için kurumaya başlıyor.HACİM ve doku elde etmek istiyorsanız saçlarınızı saç kurutma makinesiyle havalandırın. Saç kurutma makinenizin ısı seviyesini orta derecede ayarlarsanız; saçlarını yakmaz ve kırılmasını engellemiş olursunuz.HEM cildiniz hem de saçlarınız için nem çok önemlidir. Bu yüzden beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirin ve her gün yeterli miktarda su içmeyi ihmal etmeyin.